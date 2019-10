Tientallen kinderen verkopen hun spullen tijdens de kinderjaarmarkt Tom Vierendeels

07 oktober 2019

17u28 0 Liedekerke Verschillende kinderen stelden maandagnamiddag een dertigtal kraampjes op voor de jaarlijkse kinderjaarmarkt van Kermis Opperstraat. De kinderen die met leukst aangeklede kraampjes kregen een mooie prijs.

De laatste kermisdag is ingegaan en net zoals het op vrijdag begon is het bij de afsluiter kinderen boven. In het bovenste deel van de Opperstraat werd een dertigtal kraampjes opgesteld waar de kinderen, al dan niet vergezeld door hun ouders, speelgoed en andere spullen te koop aanboden. Alle deelnemers krijgen sowieso een goodiebag met gadgets waaronder ook kaartjes voor de kermisattracties. De uitbaters van de best aangeklede kramen krijgen nog een extra prijs zoals een juweel of een gezinsticket voor Plopsaland. De kermisattracties waren vandaag ook nog geopend en er werd straatanimatie voorzien.

Vanavond wordt de kermis officieel afgesloten met om 20.30 uur een vuurshow en een half uur later een diervriendelijk vuurwerk.