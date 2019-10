Tieners uit Liedekerke en Denderleeuw sinds dinsdagochtend vermist Tom Vierendeels

15 oktober 2019

19u44 160 Liedekerke De families van Arwen Cornelis (16) en Jasmine (16), twee meisjes uit respectievelijk Liedekerke en Welle, vragen om uit te kijken naar de twee tieners. De twee meisjes liepen dinsdagochtend weg van school en namen de vervolgens de trein, vermoedelijk richting Gent. Voorlopig ontbreekt elk spoor.

“Deze ochtend hebben mijn dochter en haar vriendin elkaar gezien buiten de schoolpoort van hun school in Denderleeuw”, vertelt Wendy Van Den Winckel, de mama van Arwen. “Blijkbaar hadden ze hun plan om weg te lopen eerder al bekokstoofd. Dat hoorden we nu via een ander meisje. In plaats van de school binnen te gaan trokken ze naar het station van Denderleeuw. Mijn dochter heeft in Gent nog geld afgehaald, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Ze stuurde mij wel een berichtje om te melden dat ik mij niet ongerust moet maken, maar dat is op dit moment onmogelijk... Toen ik het berichtje ontving heb ik contact opgenomen met de school en zij verwittigden de politie.”

De politie is met de verdwijningszaak bezig. Intussen plaatsen familie en vrienden van de meisjes opsporingsberichten op sociale media en rijden verschillende mensen ook rond om de meisjes te zoeken. Voorlopig is er geen enkele zekerheid over de locatie waar ze zich bevinden. Arwen droeg op het moment van haar verdwijning een jeansbroek met daaronder witte sneakers. Ze droeg een grijze pull met kap van een Hard Rock Café en daarboven een beige jasje met een kap. Jasmine is 1,62 meter groot, droeg een zware jeansbroek met gaten in en daaronder zwarte schoenen van het merk All Stars. Ze droeg ook een blauwe jeansjas.

Wie de meisjes heeft gezien of weet waar ze verblijven wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het nummer 101 of met Arwens mama via 0474/04.85.74.