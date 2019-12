Tiener scheurt met 120 km/uur door dorp tijdens achtervolging door politie Bart Kerckhoven

11 december 2019

14u46 7 Liedekerke Een 18-jarige jongen moest zich woensdag in de politierechtbank verantwoorden omdat hij vorig jaar snelheden haalde van 120 kilometer per uur terwijl de politie hem op de hielen zat.

De Ford Fiesta van de jongen trok de aandacht van een politiepatrouille op 22 december vorig jaar toen hij sportief voorbij reed en over een rotonde scheurde in Liedekerke. De politie reed meteen achter de jongen aan en stelde vast dat die steeds gas bijgaf. Op een gegeven moment noteerde ze een snelheid van 120 kilometer per uur in een zone waar maar 50 per uur gereden mocht worden. En zelfs aan die snelheid naderden ze niet op de wagen van de tiener. Uiteindelijk konden ze de Ford Fiesta aan de kant zetten en stelden de politiemensen vast dat het om een erg jonge bestuurder ging die bovendien met zijn 17-jarige vriendin op stap was. De advocaat van de jongen voerde nog aan dat zijn cliënt vermoedde dat hij zelf amper tachtig kilometer per uur gereden had maar dat vond rechter Johan Van Laethem maar vreemd, gezien de vaststellingen van de politie. Hij gaf de bestuurder een werkstraf van 50 uur en een rijverbod van veertig dagen. Hij moet ook het theoretisch rijexamen opnieuw afleggen.