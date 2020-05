Team Vlaamse Bouwmeester onderzoekt Lidl-project, maar wacht op officiële aanvraag tot samenwerking Tom Vierendeels

29 mei 2020

14u00 3 Liedekerke Het Team Vlaamse Bouwmeester is een analyse gestart van het zogenaamde Het Team Vlaamse Bouwmeester is een analyse gestart van het zogenaamde Lidl-project langs de Affligemsestraat. Dat laat Natuurpunt Affligem-Liedekerke weten dat zelf contact zocht met Bouwmeester Leo Van Broeck. Het Team kan wel pas tussenkomen als de vraag door een overheid wordt gesteld.

De omgevingsvergunning die begin januari werd aangevraagd door de projectontwikkelaar voor de bouw van een supermarkt en 32 woongelegenheden langs de Affligemsestraat zit momenteel nog altijd bij de provincie Vlaams-Brabant. Een provinciale commissie verzamelt momenteel alle adviezen van verschillende instanties om een eenduidig advies aan het gemeentebestuur te bezorgen. Eind maart liet de gemeente weten dat het zelf gunstig advies had gegeven. Dat gebeurde na advies van onder meer de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), maar daarover ontstond eerder al heibel. De provincie geeft uiteindelijk na analyse een advies aan het schepencollege dat dan zal moeten beslissen of er al dan niet een vergunning wordt afgeleverd.

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardde intussen op 30 april een verzoek tot wijziging van de het project. “De aanvrager heeft het dossier aangepast aan de standpunten van de adviesverleners en de relevante opmerkingen uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek”, liet de gemeente toen weten. “De aanpassingen raken niet aan de essentie van de aanvraag waardoor een nieuw openbaar onderzoek niet vereist is. Een tweede adviesvraag aan de betrokken adviesinstanties is wel noodzakelijk. De provinciale omgevingsvergunningscommissie coördineert de adviezen.”

“Adviezen niet begrepen”

Eén van de tegenstanders van het project in de huidige vorm op die locatie is Natuurpunt Affligem-Liedekerke. Zij lieten zich op sociale media eerder al uit over die aanpassingen. “De aanvrager heeft de adviezen niet zo goed begrepen”, klonk het. “Een aanpassing volgens de adviezen zou willen zeggen dat de projectlocatie wijzigt, dat de ondergrondse garage verdwijnt, dat de appartementen een halve meter lager gebouwd worden enzovoort. Niet onmiddellijk kleine aanpassingen.”

Expertise

Intussen nam de natuurvereniging zelf contact op met de Vlaamse Bouwmeester. “Op 1 mei hebben we hem rechtstreeks aangeschreven”, zegt Klaas Blondé van Natuurpunt Affligem-Liedekerke. “Omdat het dossier stilaan vastloopt en heel wat adviezen negatief waren. Twee weken later nam iemand van het Team Vlaamse Bouwmeester contact met ons op. Ze zijn enorm geïnteresseerd om deel te nemen als expertenteam en nemen contact op met diensten die negatief advies gegeven hebben. Wel is het zo dat ze pas tussenbeide kunnen komen als de vraag door een overheid wordt gesteld. We hopen dus dat de gemeente dit doet. Zelf zijn we sterk tegen de huidige aanvraag, maar we hebben ons altijd gerealiseerd dat eender welke vorm van bebouwing daar niet tegen te gaan valt. We wilden zelf eigen voorstellen doen, maar het dossier is te complex waardoor we beroep wilden doen op de expertise van het Team Vlaamse Bouwmeester om een consenus tussen alle betrokken partijen te vinden die gedragen wordt door projectontwikkelaar, gemeentebestuur en buurtbewoners.”

Dirk Lodewijk (sp.a), schepen van Ruimtelijke Ordening, is voorlopig onbereikbaar voor een reactie. Uit goede bron werd wel vernomen dat door de gemeente zelf een beroep doen op het Team Vlaamse Bouwmeester momenteel niet aan de orde is omdat het dossier zich bij de provincie bevindt.