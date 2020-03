TARL stelde al 15 processen-verbaal op voor corona-inbreuken, andere criminaliteit daalt Tom Vierendeels

27 maart 2020

17u23 6 Liedekerke De politiezone TARL stelde de afgelopen dagen al 15 processen-verbaal op voor personen die zich niet aan de opgelegde coronamaatregelen houden. Andere fenomenen zoals bijvoorbeeld inbraken zijn er nog amper.

“Tot 25 maart werden 15 processen-verbaal opgesteld”, laat Steven De Ridder, woordvoerder bij de politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) weten. “In het begin ging het voornamelijk om handelszaken die de richtlijnen niet opvolgden, maar recenter gaat het eerder om samenscholingen.” Deze week kregen twee mannen nog zo’n pv omdat ze cannabis rookten in een auto op een pleintje. Het goede nieuws: andere criminaliteit daalt. “Het gaat om een miniem aantal tussenkomsten voor andere vormen van criminaliteit”, weet De Ridder. “Ook een stijging voor huiselijke conflicten, intrafamiliaal geweld of incidenten door overmatig alcoholgebruik merken we niet op.”

Politievakbond VSOA trok onlangs nog aan de alarmbel over een alarmerend aantal agenten dat ziek thuiszat. In het Brusselse zou dat zelfs zo’n vijftien tot twintig procent van het personeelsbestand zijn. “In onze zone is een beperkt aantal mensen thuis met coronagerelateerde symptomen, maar zonder een effectieve test kan dit niet worden toegeschreven aan het virus”, vervolgt De Ridder. “Officieel heeft dus niemand de diagnose Covid-19. De werking van de zone komt door de zieken niet in het gedrang. Het korps is dusdanig georganiseerd dat er een buffer aan capaciteit is en dat er een minimale kans op onderlinge verspreiding is.”