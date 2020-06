TARL-gemeenten hopen deze zomer mobiele bewakingscamera’s in gebruik te nemen Tom Vierendeels

03 juni 2020

16u03 9 Liedekerke De vier TARL-gemeenten hopen deze zomer drie mobiele camera’s ter beschikking te hebben. De vier gemeenten kopen ook samen een hoogtewerker aan om onder andere deze camera’s te kunnen plaatsen. De camera’s zullen vooral op zogenaamde hotspots en op evenementen ingezet worden.

Vorige jaar raakte al bekend dat Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke en de politiezone TARL de aankoop van camera’s bezocht. Uiteindelijk werd beslist om voor de vier gemeenten samen drie camera’s aan te kopen die verplaatst kunnen worden. Het reglement daaromtrent zou volgende maand klaar moeten zijn. Dat blijkt uit het antwoord van Liedekerks burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) op een vraag van gemeenteraadslid Kasper Daem (N-VA).

“De drie camera’s zijn aangekocht, maar nu moeten ook de nodige reglementeringen opgesteld en goedgekeurd worden”, zegt Van Linthout. “De korpschef is daarmee aan de slag en wekelijks vraag ik hem dit klaar te hebben ten laatste tegen de gemeenteraad van juni. Zo kunnen ze tijdens de zomermaanden ingezet worden op evenementen, al zullen die gezien de coronamaatregelen beperkt zijn.”

Hoogtewerker

Op gekende hotspots zullen beugels voorzien worden zodat de camera’s er snel opgehangen kunnen worden. De camera’s zullen dus voornamelijk geplaatst worden waar sprake is van overlast zoals bijvoorbeeld het centrum van Liedekerke of het park van Kruikenburg in Ternat. Daarnaast gaan de vier gemeenten ook gezamenlijk een hoogtewerker aankopen, onder meer om de camera’s te kunnen plaatsen. “Het scheelt dat we die kost door vier kunnen delen”, weet Van Linthout. “Die hoogtewerker kan ook gebruikt worden voor het snoeien van bomen, voor verfwerken of voor het reinigen van dakgoten. In het verleden moesten we er telkens eentje huren voor zo’n opdrachten. Als we dit telkens moeten doen wanneer de camera’s verplaatst worden zou de rekening hoog oplopen.”

Tot slot gaf Van Linthout op de gemeenteraad ook mee dat hij de politie gevraagd heeft opnieuw verscherpt te controleren in het Warandepark, aan het gemeentehuis en achter de kerk. Onlangs communiceerde de politie nog over een recente controle in het Warandepark.