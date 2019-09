TARL-gemeenten bekijken aankoop van bewakingscamera’s, ook trajectcontroles en ‘flitsvuilbakken’ komen ter sprake Tom Vierendeels

22 september 2019

17u44 8 Liedekerke De vier gemeenten van de politiezone TARL onderzoeken de aankoop van vaste en mobiele bewakingscamera’s, een flitsvuilbak en het koppelen van trajectcontroles aan de al bestaande ANPR-camera’s. “Voor het einde van het jaar willen we de bestelling plaatsen”, zegt burgemeester en voorzitter Michel Vanderhasselt (CD&V).

De burgemeesters van Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke (de gemeenten die samen de politiezone TARL vormen red.) bekijken sinds enige tijd hoe ze de veiligheid in hun gemeente aan de hand van camera’s kunnen verhogen. Ook aan de verkeersveiligheid werd daarbij al gedacht. “Enige tijd terug namen we met het politiecollege de principebeslissing om de aankoop van camera’s te bekijken”, zegt Michel Vanderhasselt, burgemeester van Ternat en voorzitter van het college. “Daarnaast legden we ons eind 2019 op als deadline om de bestellingen te plaatsen. Wat, hoeveel, waar en wanneer kunnen we dus nog niet zeggen.”

Vanderhasselt verduidelijkt dat het de wens van de vier burgemeesters was om camera’s in de zone te voorzien om de veiligheid te verhogen en te kunnen controleren. “De korpschef verzamelt alle gegevens en bekijkt wat op de markt is om ons te voorzien van informatie”, zegt Vanderhasselt. “Er bestaan nu eenmaal verschillende systemen en het moet ook allemaal kwalitatief goed zijn. Gelukkig zit iedereen op dezelfde golflengte: we willen criminaliteit en vandalisme weren en overtreders moeten aan de leiband.”

Parken

In zijn eigen gemeente denkt Vanderhasselt bijvoorbeeld aan het park van Kruikenburg. “Zeker tijdens de zomerperiode gebeuren daar zaken die het daglicht niet mogen zien”, klinkt het. “Ik ben voorstander om vaste camera’s te voorzien aan de drie toegangen. We weten dat ook Liedekerke hulp nodig heeft voor het Warandepark en een extra oog of zelfs meer kan gebruiken.” Liedekerks burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) gaf al te kennen liever mobiele camera’s te zien zodat problemen niet verschuiven. “Elke gemeente moet en mag dat voor zichzelf individueel uitmaken”, gaat de voorzitter verder. “Het is niet omdat we zaken wensen dat ze er ook effectief komen. Wel denken we aan de aankoop van zowel vaste als mobiele bewakingscamera’s.”

‘Flitsvuilbak’ en trajectcontroles

Maar ook op vlak van verkeersveiligheid komen andere soorten camera’s ter sprake. “De vraag kwam al om een flitscamera te voorzien die los van de politiewagen staat”, klinkt het. Dit zou dan om bijvoorbeeld een ‘flitsvuilbak’ gaan. “Daarnaast hebben we momenteel al een schild van slimme camera’s, maar het zou mogelijk zijn om trajectcontroles toe te passen door hier en daar een camera bij te plaatsen. Ook dat wordt onderzocht. Vorige week beslisten we alleszins op het college om al een vacature uit te schrijven voor een tweede agent die bevoegd is om met de anpr-systemen te werken.”