Tara brengt dochtertje (6) na tien maanden zelf naar school: “Naar het eerste leerjaar: dat mocht ik niet missen” Tom Vierendeels

02 september 2019

09u35 0 Liedekerke Tara De Bolle (34) heeft een nieuwe stap op haar weg naar een normaler leven gezet. Op de eerste schooldag was ze aanwezig om dochtertje Emma (6) af te zetten aan de schoolpoort. Zowel voor Emma als voor mama een mijlpaal: “Daar mocht ik niet bij ontbreken”.

Het was al sinds december geleden dat Tara haar dochtertje nog naar school kon brengen. Eind december werd de jonge vrouw getroffen door een vleesetende bacterie. De dokters konden haar leven redden, maar daardoor verloor ze wel beide onderarmen en beide benen tot onder de knie. “Al heb ik geen armen en benen meer, ik blijf mama”, liet ze in deze krant nog optekenen. Ook drukte ze haar wens uit om in september haar dochtertje aan de schoolpoort te kunnen afzetten. “Dat is toch normaal als mama?”, klinkt het in de woonkamer. “Zeker die grote stap naar het eerste leerjaar wilde ik niet missen. De boekentas stond al een tijdje klaar met spullen die we vorige maand al aankochten en zondag hebben we de juiste kleren klaargelegd. Het wassen van kleren probeer ik zo goed en zo kwaad mogelijk zelf te doen – het strijken is voor onze ouders.”

De gebruikelijke stress van de eerste schooldag is hier evengoed aanwezig. Om zes uur was Tara al wakker om met alles op tijd in orde te zijn. Tara’s mama bindt haar haar samen tot een staart terwijl Emma (op vraag van de ouders onherkenbaar op de foto’s red.) nog enkele spullen in haar boekentas steekt. Dat lukt niet zo goed en haar dertienjarige broer Dylan springt met papa bij. Ook Emma helpt nadien met mama op te maken. Nadat ze als deugnietenstreek wat te veel deo spuit komt ze ook nog met wat ‘psh psh’ (parfum red.) op de proppen. En weg zijn ze – het nieuwe schooljaar tegemoet.

“Hopelijk snel thuis”

Eigenlijk had Tara van zondagavond al terug in het Universitair Ziekenhuis van Gent moeten zijn. “Sinds maart mag ik elk weekend naar huis, maar op zondagavond vertrek ik terug richting Gent om daar de weekdagen door te brengen en te revalideren”, zegt ze. “Dat vertrek is nu speciaal in samenspraak met de dokter uitgesteld. Maar de ziekenhuisverblijven beginnen tegen te steken. Ik heb al vrij ambetante dagen achter de rug. Ik zie geen verschil tussen ‘s nachts thuis slapen en ‘s morgens naar Gent gaan, maar ja... Ik hoop eind december terug naar huis te kunnen, maar dat is iets te optimistisch.”

Toch blijft ze enorm strijdvaardig en boekt ze enorme vooruitgang. Dat is een van de redenen waarom ze op 2 september haar dochter naar school mocht doen. “Beetje per beetje leer ik alles terug aan”, klinkt het. “Het huishouden probeer ik zelf ook te doen. De ramen kuisen, met nat kuisen... Dat laatste lukt evenwel niet zonder strepen achter te laten door de rolstoel. De fijne motoriek begint ook al goed te lukken. Het vastpakken van kleine dingen lukt al aardig.” Intussen leert ze ook volop stappen met vaste protheses. Eens ze daarmee weg is kan er overgeschakeld worden naar elektrische protheses. Voor die zeer dure aankoop werden al benefietacties en verkopen georganiseerd. Rijstballetjes zijn momenteel nog te koop en er zit ook een veiling aan te komen. Meer informatie daarover is binnenkort te vinden op de website hartvoortara.be.