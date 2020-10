Symbolische actie om Kermis Opperstraat niet helemaal verloren te laten gaan: “Laat applaus weerklinken zoals tijdens de lockdown” Tom Vierendeels

01 oktober 2020

19u06 8 Liedekerke Het gemeentebestuur van Liedekerke vraagt om zaterdagavond voor de deur te applaudisseren. Het moet een symbolische actie worden om Kermis Opperstraat niet zomaar te laten passeren. De gemeente hoopt dat buren op deze manier ook een praatje zullen slaan.

“Het was een moeilijke, maar helaas de enige juiste beslissing om Kermis Opperstraat niet te laten doorgaan”, benadrukt het bestuur. “Dit om de gezondheid van onze bevolking veilig te stellen. De recent stijgende cijfers kunnen dit helaas alleen maar bevestigen. Maar om het eerste weekend van oktober niet zomaar onopgemerkt te laten passeren, lanceren we wel een symbolische actie. Ga op zaterdag 3 oktober om 20 uur even voor de voordeur staan en laat applaus weerklinken zoals dat bij het begin van de coronacrisis gebeurde. Het op- en afgaan van de Opperstraat moeten we dit jaar misschien missen, maar dat mag ons niet tegenhouden om een praatje te slaan met onze buren. Zo kunnen we elkaar nog wat moed inspreken om ons verder aan de coronaregels te houden zodat we het virus zo snel mogelijk kunnen bedwingen.”