Supportersclub VKL Daatmet doneert bloemen aan verzorgend personeel Amber Gys

04 april 2020

11u51 0 Liedekerke De vriendenkring VKL Daatmet doneerde bloemen aan het verzorgend personeel met de opbrengt van een tombola. Hierbij willen ze hun steun betuigen aan de hardwerkende mensen in de zorgsector.

De supporters van voetbalclub VK Liedekerkebola hield onlangs een tombola om het busvervoer naar de verschillende matchen te regelen. “Aangezien er geen voetbal meer is, kunnen we momenteel niets doen met onze opbrengt. Daarom besloten we om dat geld te gebruiken om bloemen te kopen”, aldus voorzitter Johan Van Laer. Zo gezegd, zo gedaan, want ze kochten meer dan 300 bloemen aan om aan verschillende zorgcentra te schenken.

Zaterdagmiddag werd een heel deel ervan afgegeven aan WZC Sint-Rafaël in Liedekerke. “We merken dat het personeel ons erg dankbaar is voor deze actie. We wouden de thuiszorg ook eens in de bloemetjes zetten als dank voor het mooie en moeilijk werk dat ze leveren tijdens deze coronacrisis.” Er worden nog bloemen afgegeven aan onder meer Residentie Sara, De Valier, het Wit-Gele Kruis, de thuiszorghulp en het triagecentrum.