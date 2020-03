Strijkwinkel van Pajottenlands Centrum blijft geopend Tom Vierendeels

16 maart 2020

18u37 0 Liedekerke De strijkwinkel in Liedekerke blijft ondanks de maatregelen die tegen de verspreiding van het coronavirus worden genomen geopend. Wel zijn er aangepast openingsuren.

“De strijkwinkel in de Fabriekstraat in Liedekerke blijft voorlopig geopend”, laat Wim Durang van het Pajottenlands Centrum weten. “Er zijn wel aangepaste openingsuren waardoor de strijkwinkel dagelijks van 7 tot 11 uur geopend is. De cursussen ‘Verzorgende’ van ons opleidingscentrum zijn intussen wel opgeschort. Tot slot blijft de grote onafhankelijke thuiszorgdienst met zetel in Lennik gewoon werken.”