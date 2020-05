Strijkwinkel in Liedekerke opent opnieuw Tom Vierendeels

10 mei 2020

07u38 0 Liedekerke De strijkwinkel in Liedekerke zal maandag 11 mei ook opnieuw de deuren openen. Er worden wel nieuwe openingsuren ingevoerd.

De strijkwinkel van het Pajottenlands Centrum in de Fabriekstraat sloot tijdens de afgelopen weken de deuren, maar zal vanaf maandag opnieuw geopend zijn. Door de huidige omstandigheden zal de zaak elke werkdag van 7 tot 11 uur geopend zijn. Klanten brengen gewassen en gedroogd wasgoed opgevouwen in een wasmand naar de strijkwinkel waar het twee dagen later opgehaald kan worden. Betalen doet u met dienstencheques.