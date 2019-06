Strengere geluidscontroles op Braderiefeesten: cafés mogen tot 22 uur buiten muziek spelen Schepencollege grijpt in na talloze politie-interventies tijdens vorig editie Michiel Elinckx

13 juni 2019

17u12 0 Liedekerke De cafés rond de Stationsstraat in Liedekerke mogen komend weekend ten laatste tot 22 uur muziek buiten spelen tijdens de Braderiefeesten. De maatregel komt er na klachten over geluidsoverlast en vechtpartijen tijdens de vorige editie. Dat stelt schepen van Feestelijkheden Patrick Asselman, zelf cafébaas. “Mijn collega’s zijn mijn kameraden. Maar in het gemeentebestuur hebben we dit samen beslist.”

De jaarlijkse braderie van de Stationsstraat vindt op zaterdag 15 en zondag 16 juni plaats. De feesten zijn al aan de 43ste editie toe. Organisator Comista biedt weer een goedgevuld programma, met onder meer de bekende rommelmarkt en optredens.

17 interventies

Maar het gemeentebestuur wil de Braderiefeesten wel ordentelijker laten verlopen. Vorig jaar waren er tal van schermutselingen aan de cafés. “De politie deed maar liefst 17 interventies”, vertelt schepen Patrick Asselman (Open Vld), zelf uitbater van Den Appel.

Er mag zeker wat sfeer zijn op een braderie, maar als de marktkramers hun klanten niet meer kunnen verstaan, gaat het een brug te ver Patrick Asselman

“Onder meer voor vechtpartijen, maar vooral voor stevige geluidsoverlast. Er mag zeker wat sfeer zijn op een braderie, maar als de marktkramers hun klanten niet meer kunnen verstaan, gaat het een brug te ver. De twee cafébazen geven ook toe dat de muziek véél te luid stond. En over die vechtpartijen kunnen we kort zijn: dat willen we niet. Als daar een zwaargewonde valt, komt onze gemeente in een erg slecht daglicht te staan.”

Extra controle

En dus komt de gemeente Liedekerke, in samenspraak met de lokale politiediensten en de betreffende cafébazen, met enkele maatregelen. Een eerste actie: na 22 uur mag er geen muziek meer buiten gespeeld worden. “In de cafés mag het feest gerust verdergaan, maar niet meer buiten”, aldus Asselman. “Tijdens de optredens mag de geluidsmeter niet boven de 95 decibel gaan. Daarnaast zullen beide cafés ook dezelfde muziek draaien, want dat was vorig jaar het grote probleem. De cafés probeerden steeds boven de muziek van de ander te gaan, waardoor de geluidsinstallatie veel te luid stond. Er kwamen erg veel klachten binnen van winkeliers en buurtbewoners. Ook de politiediensten gaven de cafébazen een stevige verwittiging. Zij konden niet lachen met het voorval. De politie zal extra geluidscontroles uitvoeren tijdens de Braderiefeesten. Hopelijk wordt het dit jaar een vlekkeloze editie.”

Op alle evenementen

Asselman wil de maatregelen trouwens aan ieder evenement opleggen. “Denk maar aan de Parkconcerten, Kermis Opperstraat of de gemeentelijke evenementen. Overal zullen er extra controles zijn op geluid. De Parkconcerten mogen bijvoorbeeld maximaal tot 23 uur duren. Ook voor de Chirofuif tijdens Kermis Opperstraat zullen er strikte richtlijnen komen.”

De Braderiefeesten starten zaterdag om 10 uur, zondag start het feest vanaf 12 uur.