Steve Desaegher en VK Liedekerke winnen derby op het veld van KFC Wambeek-Ternat Dominic Beckx

20 september 2020

18u31 0 Liedekerke Op de tweede speeldag in eerste provinciale stond de derby tussen promovendus KFC Wambeek-Ternat en VK Liedekerke op het programma. De bezoekers zijn al meerdere jaren een vaste waarde in de hoogste provinciale reeks en zetten de wedstrijd naar hun hand (1-2).

Bij VK Liedekerke is de 39-jarige Steve Desaegher nog steeds de diepe spits. Hij scoorde tweemaal tegen zijn ex-ploeg. Of toch niet?

“Ik moet toegeven dat ik bij ons tweede doelpunt de bal niet meer aanraakte”, aldus een eerlijke Desaegher. “Die hoekschop van Diego Van Wingen ging wel degelijk rechtstreeks in doel. We weten dat hij zijn corners scherp kan aansnijden. Even voordien zorgden ze ook al voor gevaar.”

Het was dus Van Wingen die voor de 0-2 had gezorgd en dat was niet onverdiend.

“De eerste helft verliep in ons voordeel. Ik kon de score openen vanop de stip (na een overtreding van Ternat-kapitein Tom Desmet op de opgerukte Yannick Vander Voorde, nvdr). We kregen nog mogelijkheden om een tweede maal te scoren, maar dat lukte niet. Tijdens de rust waarschuwden we elkaar dat we niet te slap uit de kleedkamer mochten komen. Toch gebeurde dat. Wambeek-Ternat kreeg in de eerste tien minuten na de pauze een paar kansen. Nadien hebben we ons herpakt en konden we verschillende keren tegenprikken. De 0-2 van Van Wingen kwam op het goede moment. We kregen vervolgens verschillende mogelijkheden om de match op tegenaanval helemaal dood te maken. Ook ik kreeg twee keer de kans om te scoren, maar telkens raakte ik de bal met mijn scheenbeen waardoor die niet binnen het kader kwam. Toen ook de thuisploeg vanop de stip kon scoren, was het nog even bibberen voor ons. Wambeek-Ternat zette alles op alles en met hun gestalte is het toch altijd uitkijken op stilstaande fases. Uiteindelijk hielden we stand. Wedstrijd gedaan en drie punten op zak”.

“Weinig last op fysiek vlak”

Terugkeren naar Ternat blijft nog steeds speciaal voor Desaegher.

“Destijds bij Sporting Ternat is alles begonnen voor mij. Ik zette er als 16-jarige mijn eerste stappen in het eerste elftal. Ik kreeg er de kans om door te groeien en stond op mijn achttiende vast in de basis.”

Nadien bouwde de goalgetter een mooie carrière uit bij onder meer Appelterre-Eichem, RC Mechelen en SK Lebbeke. Op zijn 39e is hij met zijn trefzekerheid en ervaring nog steeds van onschatbare waarde voor VK Liedekerke.

“Ik krijg heel vaak de vraag wanneer ik ga stoppen, maar zelf ben ik daar niet mee bezig. Op fysiek vlak heb ik weinig last. Ik heb mijn snelheid nog en zolang ik het gevoel heb dat ik de ploeg iets kan bijbrengen, ga ik door. Als ik voel dat ik mijn man niet meer voorbij geraak, is het misschien tijd om te stoppen. Maar dat is gelukkig nog niet het geval (lacht). Vorig seizoen stond ik bovenin de topschutterstand toen de competitie werd stilgelegd. Nu zit ik na twee speeldagen aan twee treffers. We zien wel waar ik eindig. Met de ploeg mikken we op een periodetitel. We hebben daarvoor zeker de ploeg. Met Olivier De Boeck, Joachim Gengezo en Steven Van Driessche misten we tegen Wambeek-Ternat nog drie basispionnen. Met zes op zes zijn we goed vertrokken. Als we dit nog een aantal matchen kunnen volhouden, dan kunnen we misschien al een de eerste periode beginnen denken. Maar van druk is er geen sprake. De eindronde is geen must. En Wambeek-Ternat? Hoewel ze nieuw zijn in de reeks, hoeven de Ternattenaren volgens mij niet te vrezen voor de degradatie. Met de kwaliteiten die ze hebben, moeten ze kunnen meedraaien in de middenmoot.”

Rudy De Donder (Wambeek-Ternat): “Er zat meer in”

Voorlopig hinkt Wambeek-Ternat nog even achter de middenmoot aan. Na het 2-2-gelijkspel tegen VK Linden en de nederlaag tegen VK Liedekerke begonnen de withemden hun debuutseizoen in eerste provinciale met een één op zes.

“Als je onze eerste twee wedstrijden bekijkt, zat er meer in”, meent Rudy De Donder, assistent-trainer van Wambeek-Ternat. “Zeker vorige week tegen VK Linden toen we op een 0-2-voorsprong kwamen, hadden we met de drie punten naar huis moeten komen. Tegen VK Liedekerke begonnen we te slap aan de wedstrijd. We wonnen te weinig duels en toonden niet de gretigheid die je kan verwachten in een derby en eerste thuiswedstrijd. Na de rust hebben we ons herpakt, maar we slikten te makkelijk het tweede doelpunt. Dit is de kennismaking met het voetbal van een reeksje hoger. Je moet zelf efficiënter zijn en mag niets weggeven want elk foutje wordt cash betaald. We missen bovendien nog Nabil El Abed en Denis Ghys, twee belangrijke schakels voor ons. De eerste zal eerstdaags opnieuw beginnen trainen, maar Ghys zal nog een vijftal weken out zijn met een spierscheur. Volgende zondag trekken we naar Out-Hoegaarden, op zoek naar onze eerste driepunter.”