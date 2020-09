Steve (33) en Lies (34) starten nieuwe zaak in volle coronacrisis: “We moeten positief naar de toekomst blijven kijken” Tom Vierendeels

15 september 2020

18u59 23 Liedekerke Steve Stuyver (33) en zijn vrouw Lies Vanschaemelhout (34) zijn met Excliesa een nieuwe uitdaging gestart aan het Gemeenteplein. Je kan er naast klassieke schoonheidsbehandelingen ook terecht voor kledij, parfums, juwelen en handtassen. “Dit is een droom die uitkomt”, klinkt het. “We moeten nu eenmaal positief naar de toekomst blijven kijken.”

In het gebouw op de hoek van de Stationsstraat en het Gemeenteplein hebben Lies en Steven op 1 september Esthetiek Margo overgenomen. “Lies had al langer voltijds een eigen schoonheidssalon in de Bombardonstraat, ook onder de naam Excliesa”, weet Stuyver. “Maar hier deed zich nu een mooie kans voor. Mijn vrouw zal de klanten van Margo voor de klassieke schoonheidsbehandelingen overnemen en haar eigen klanten behouden, maar daarnaast werd in het voorste gedeelte van het pand een winkel ingericht.”

In de shop worden vrouwenkleding en parfum aangeboden, maar ook juwelen en handtassen van Jacqueline de Yong en Only. “En voor mannen zullen we ook parfum en horloges aanbieden”, knikt Steve. “Ideaal als cadeau. Zoals elke vrouw heeft ook die van mij iets met kleding. Het was voor haar dus wel een droom om beide zaken te combineren.” Steve zelf heeft naast Excliesa nog een tweede zaak. “Ik ben gespecialiseerd in verbouwingen en zwembaden”, luidt het. “Dat doe ik in bijberoep en blijf ik ook doen, maar ik zal nu voorlopig bij Excliesa instaan voor de verkoop in de winkel.”

Positief

Terwijl de ene amper het hoofd boven water kan houden, slaagt dit koppel erin om een zaak uit de grond te stampen. “Het moet niet altijd negatief zijn”, zegt Stuyver. “Negatieve zaken hoorden en zagen we de afgelopen maanden al voldoende. In moeilijke tijden is het belangrijk om positief te blijven. We zullen uiteraard wel moeten toezien op het naleven van de maatregelen, maar moeilijk is dat niet aangezien de klanten er begrip voor hebben en zich snel aanpassen. We hopen vooral dat iedereen lokaal blijft kopen en de kleinere handelaars zal blijven steunen. Iedereen moet in deze tijd wat rekening houden met elkaar.”