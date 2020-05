Sonja De Leeuw (N-VA) neemt na 7 jaar afscheid van gemeenteraad, Peter Droeshout volgt haar op Tom Vierendeels

21 mei 2020

16u38 0 Liedekerke N-VA-gemeenteraadslid Sonja De Leeuw (67) stopt na bijna zeven jaar als gemeenteraadslid in Liedekerke. Ze werd een eerste keer verkozen als nieuwkomer in 2012. Een reden voor haar vertrek wil ze niet geven. Schooldirecteur Peter Droeshout (50) volgt haar op.

De Leeuw neemt na zeven jaar actieve politiek afscheid van de gemeenteraad. “Veel uitleg wil ik er niet aan geven, buiten het feit dat ik gewoon stop met politiek”, laat ze ons kort weten. “Misschien blijf ik achter de schermen nog actief, maar voorlopig ga ik toch kalmer aandoen.” Voor de verkiezingen van 2012 raakte ze als nieuwkomer met 394 onmiddellijk verkozen als gemeenteraadslid. In 2018 bevestigde ze met 485 stemmen maar na anderhalf jaar na de start van de nieuwe legislatuur neemt ze dus afscheid. De Leeuw was hoofd van de dienst Bevolking in Liedekerke maar ging op 1 september 2012 op pensioen. “Ik heb me graag ingezet voor de onze gemeente en haar burgers, zowel op professioneel vlak als op politiek vlak”, laat ze in een persbericht van de fractie optekenen. “Ik vind het tijd om de fakkel door te geven aan de volgende generatie NVA’ers. Ik wens mijn opvolger en de oud-collega’s veel succes.”

Schooldirecteur

Peter Droeshout wordt haar opvolger en zal tijdens de gemeenteraad van 28 mei de eed als gemeenteraadlid afleggen. De vijftiger is momenteel directeur van de Vrije Basisschool Sint-Martinus in Sint-Jans-Molenbeek, gelegen aan de grens met Dilbeek. Tijdens zijn jeugd was hij lid en later leider bij Chiro Liedekerke, waar beter gekend is als ‘den Droes’. Momenteel is hij ook bestuurslid bij N-VA Liedekerke. Hij stelde zich in 2018 voor de eerste keer kandidaat en haalde 403 voorkeurstemmen. “Ik wil vooral meewerken aan een eerlijke integratiepolitiek, met respect voor iedere burger”, zegt hij in het persbericht. “Ook onderwijs, een sterk cultuurbeleid en behoud van groen genieten mijn volle aandacht.”

Integratie

“Sonja was een onmisbare kracht voor onze organisatie”, stelt voorzitter Kasper Daem. “In de gemeenteraad was ze de stem van de burger en vooral van het gemeentepersoneel. Ze zette zich in voor maximale inspraak van onze Liedekerkenaren en het gemeentepersoneel.” N-VA heeft alle vertrouwen in Droeshout. “Als directeur van een school in het Brusselse krijgt hij al te vaak te kampen met integratieproblemen”, zegt fractieleidster Berdien Van Den Abeele. “Met zijn ervaring op dat gebied is hij een welgekomen versterking.”