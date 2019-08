Slinkse diefstal van 1.200 euro bij drankenhandel De Neys - Asselman Tom Vierendeels

11 augustus 2019

16u01 8 Liedekerke Sluwe dieven zijn zaterdag bij bier- & wijnhandel De Neys – Asselman in het centrum van Liedekerke aan de haal gegaan met 1.200 euro. De diefstal gebeurde rond 14 uur, maar zaakvoerder Hubert stelde het verlies pas ‘s avonds vast. Hij is nog altijd onder de indruk van wat hem overkwam.

Het duo kwam zaterdagnamiddag kort na 14 uur de winkel in de Opperstraat in het centrum van de gemeente binnen. “Het ging om twee mannen van vreemde afkomst met een bruine huidskleur”, beschrijft Hubert de daders. “Ik schat ze rond of in de vijftig jaar. Ze waren gewoon gekleed en droegen beiden een jeansbroek. Een van de twee kwam naar mijn toog en begon in het Italiaans te ratelen over Italiaanse wijnen. Hij liet ook uitschijnen enkel Italiaanse te praten en daar verstond ik niks van. Daarom zei ik hem dat de voertaal hier Nederlands was, maar dat ik hem wel in het Frans, Engels of Duits wilde helpen. Hij had er geen oren naar en bleef maar doordraven over de Italiaanse wijnen terwijl ik duidelijk bleef maken dat ik er niks van verstond en hem zo niet kon verder helpen.”

De monoloog van de ‘klant’ duurde hooguit een vijftal minuten. “Hij vertrok opnieuw naar buiten, maar tijdens ons gesprek zag ik dat de andere man een ander gedeelte van de winkel was ingegaan”, gaat Hubert verder. “Toen ik een kijkje ging nemen stond hij op de scheiding van mijn bureau en mijn winkel. Onmiddellijk greep hij naar de dichtstbijzijnde wijnfles. Toen kon hij plots wel Frans praten en vroeg hoeveel die koste. Nadat ik de prijs had gegeven ging hij er ook vandoor.”

Portefeuille leeggeroofd

Hubert had nog altijd geen argwaan en zette zijn dagtaken verder. “Pas ‘s avonds toen ik aan mijn bureau ging zitten zag ik dat mijn portefeuille geopend op het bureau lag”, klinkt het. “Vreemd dacht ik, maar er leek niets uit verdwenen te zijn. Er lag ook een andere exemplaar waar ik het geld van de winkel insteek om naar de bank te brengen en afgesloten is met rekkers.” De zaakvoerder viel bijna van zijn stoel van verbazing toen hij die opende. “De 1.200 euro die daarin stak was verdwenen... Het ging om geld dat ik vrijdag naar de bank dacht te brengen, maar door de drukte was het er niet van gekomen. Geen enkele andere klant is in dat gedeelte van de winkel geweest, dus ik kan met zekerheid zeggen dat die mannen achter de diefstal zitten. Ze waren zo goed op elkaar ingespeeld dat zelfs het scenario van een film er niet aan kan tippen. Het doet verdorie wel vies – dit gaat nog een tijdje blijven hangen.”

Dure les

Hubert maakt zich wel een bedenking. “Wat als ik enkele seconden vroeger naar die man gaan kijken was?”, denkt hij luidop na. “Dan had ik hem betrapt. Maar wat dan? Er op slaan of hem tegenhouden? Dan krijg ik daar een duw en kan ik verkeerd vallen of misschien was die man wel gewapend. Het is in ieder geval een dure les. De deur naar het kantoor gaat nu altijd op slot, ook al belemmert mij dat in het vrij uitvoeren van mijn werk. Klanten vroeg ik al zoveel mogelijk met de kaart te betalen. Maandag ga ik ook klacht indienen bij de politie.” Het is intussen de derde keer dat Hubert beroofd wordt. Het laatste feit dateert van 2013 toen zijn kassa volledig leeggeroofd werd.