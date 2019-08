Slagerij Uyttersprot sluit rond Nieuwjaar de deuren Tom Vierendeels

28 augustus 2019

16u52 4 Liedekerke Slagerij Uyttersprot in de Opperstraat zal rond de jaarwisseling de deuren sluiten. Zo verdwijnt na ongeveer zeventig jaar een begrip in Liedekerke. Een van de dochters van de uitbater start volgend jaar een tearoom en Hedwig ziet het niet meer zitten om op zijn leeftijd extra personeel aan te nemen.

Hedwig Uyttersprot (68) stond in de streek vooral gekend als een van de enige aanbieders van snollen, dikke bloedworsten die door zijn vader uit Oost-Vlaanderen naar hier werden gehaald. “Mijn vader startte de slagerij hier rond 1949”, weet Hedwig. “Hij was afkomstig uit Denderleeuw. Het fijne aan mijn vader was dat hij mij altijd mijn goesting heeft laten doen. Daardoor studeerde ik in het middelbaar eerst Grieks-Latijnse om nadien Rechten te gaan studeren aan de universiteit.” Toch werd Hedwig nooit jurist of advocaat. “Plots kreeg ik een klik”, zegt hij. “Ik wilde toch in de slagerij werken waardoor ik ergens tussen 1965 en 1970 hier aan de slag ging. Eind jaren zeventig heb ik uiteindelijk ook de zaak overgenomen.”

Tearoom

Hedwig kreeg ook steun in de slagerij van zijn dochters en nadien ook een schoonzoon. “En ondertussen let mijn vrouw op de vier kleinkinderen”, gaat het verder. “Maar de dochter en haar man die hier werken starten volgend jaar een pannenkoekenhuisje aan Liedekerkebos. Ze zullen daar naast ijs en pannenkoeken ook een kleine lunch zoals een spaghetti aanbieden. Ik vind mijzelf te oud om nog personeel te moeten gaan zoeken en een overnemer is er niet. Ik nam dus al de beslissing om de zaak rond de jaarwisseling te sluiten, maar ik bel tevreden dat ik het zo lang heb kunnen volhouden. Ik zal wel in een eigen atelier actief blijven als slager om mijn dochter te voorzien van bijvoorbeeld pensen.”

Bereidingen en salades

Het werk in de slagerij zag Hedwig ook evolueren. “Vroeger was het aanbod niet groot”, herinnert de slager zich. “Tegenwoordig is het veel uitgebreider en komen er ook een pak traiteurbereidingen en schotels bij. Daarnaast komen ook de salades. Het leuke is dat je dat aanbod wel kunt laten variëren van week tot week. Daarnaast speelt het weer een belangrijke rol. Met het mooie zomerweer nu ligt de verkoop van salades bijvoorbeeld veel hoger. Patés, pensen en vleesbrood worden dan weer minder verkocht.”

Maar niet enkel in Liedekerke is Hedwig een bekende. Zelfs vanaf de kust komen mensen langs om zijn ‘snollen’ aan te komen. Deze pensen werden erkend door de Vlam en kregen de officiële naam ‘dikke bloedworst van de Denderstreek’ mee. Het gaat om zwarte pensen waar meer ui in verwerkt zit en ook dikke en zwaarder is dan een gewone pens. De snol wordt vooral als aperitiefje gemaakt.