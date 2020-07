Skaters lanceren petitie voor een beter en veiliger skatepark: “Zou niet misstaan bij dit mooie sportpark” Tom Vierendeels

17 juli 2020

15u47 0 Liedekerke Enkele skaters uit Liedekerke hebben een online petitie gelanceerd voor een beter en veiliger skatepark in de gemeente. De petitie telt op enkele dagen al meer dan 280 handtekeningen. De initiatiefnemers gaven eerder ook al een volledig dossier met een papieren petitie af aan de jeugdcoördinator.

Jonas Emmerechts, Robbe Emmerechts, Aron Holbrecht bekommeren zich al enkele maanden over een Liedekerks skatepark. “We zijn gestart met een papieren petitie”, vertellen de jongens. “We verzamelden handtekeningen aan het skatepark zelf, bij sportclubs, maar gingen ook deur-aan-deur in Liedekerke. Het leverde ons 210 handtekeningen op, maar verschillende mensen die tekenden wonen in andere gemeenten. We hadden echt moeite met lokaal een groot aantal handtekeningen te halen.” Maar dat lijkt nu anders te liggen. Sinds begin deze week werd een online petitie gelanceerd en die telt op enkele dagen tijd al meer dan 280 handtekeningen. “Het gaat inderdaad heel vlot en dat hadden we echt niet verwacht”, klinkt het nuchter. “We zien ook dat er veel meer mensen uit Liedekerke tekenen, terwijl dat met de papieren versie dus moeilijker lag.”

Onveilig

De papieren petitie werd een tweetal weken overhandigd in de bibliotheek. “Dat was zo afgesproken met de jeugdcoördinator, maar er is intussen iemand nieuw met die functie”, zegt Jonas. “Daardoor en ook door de coronaperiode hoorden we plots niet meer. Ons dossier hadden we gespekt met een uitleg waarom we een nieuw skatepark willen, wat we dan wel zouden willen, gegevens van een firma die al verschillende skateparken in de buurt heeft aangelegd en foto’s van hoe de jeugd nu skate. Dat doen ze bijvoorbeeld aan het Velodroomplein waar het echt gevaarlijk is. Zelf ben ik er ook al in de remmen moeten gaan voor een kind dat te snel van de helling ging.”

Olympische sport

Het trio zakt amper af naar het skatepark dat nu aanwezig is. “Om te beginnen is de ondergrond levensgevaarlijk”, klinkt het. “Hier liggen steentjes en stukjes glas wat het samen met de structuur van de klinkers gevaarlijk maakt. Als je valt heb je zonder twijfel verwondingen. De ramp zelf werd enkele jaren geleden al eens aangekocht, maar die is veel te steil en de buis bovenaan komt iets te hoog. Die is eerder voor bmx’ers gemaakt. De andere ‘obstacles’ voldoen ook niet en zijn intussen al verroest. Het is jammer dat er geïnvesteerd werd in die ramp terwijl ze niet echt een meerwaarde heeft. Zelf wijken we uit naar bijvoorbeeld Asse, Affligem of Lebbeke. Maar wij zijn ouder en hebben een auto wat het makkelijker maakt, maar voor kinderen lukt dat uiteraard niet. En net nu skaten een olympische sport is geworden zullen meer kinderen starten met skaten. Dit skatepark zal hen in ieder geval geen aanzet geven. ”

Uitstraling

Een nieuw skatepark zou Liedekerke dan ook meer uitstraling geven, vinden ze. “We hebben hier zo’n mooi sportpark voor zo’n klein dorpje”, zeggen ze. “Een skatepark zou zeker niet misstaan. Er is net een nieuw kunstgrasveld aangelegd en de Bokaal en het zwembad werden vernieuwd. Dan heb je hier ook nog de schaatsbaan. Het is jammer dat er hier dan zo’n belabberd skateparkje staat.

Verhuis

Johnny Van Droogenbroeck (sp.a), schepen van Sport, heeft weet van de petitie. “We zijn er volop mee bezig”, zegt hij. “Er zijn twee opties mogelijk: een nieuwe laag op het huidige skatepark of het park verplaatsen naar de voorzijde van de Bokaal. Dat laatste heeft als voordeel dat er meer sociale controle is, want in de winter is het op de huidige locatie niet al te goed verlicht en dat trekt nogal wat hangjongeren aan. Vermoedelijk zullen we dit jaar de grondlaag al plaatsen en volgt dan volgend jaar een verhuis, maar dat moet allemaal nog bekeken worden met onder meer de dienst Infrastructuur. Als er nieuwe obstakels komen dan zal dat sowieso aan de Bokaal zijn en bij die verhuis zal dan ook aan de skaters gevraagd worden wat hun noden zijn. Een gloednieuw skatepark is momenteel niet aan de orde. Daar heb je plaats voor nodig en die is er momenteel niet denk ik.”