Sint-Gabriëlinstituut gaat deels onder de sloophamer: 86 assistentiewoningen komen in de plaats Overblijvende broeders verhuizen naar Sint-Rafaël Michiel Elinckx

14 juni 2019

16u42 0 Liedekerke Projectontwikkelaar Woenst heeft een sloopaanvraag ingediend voor de gebouwen van het voormalige Sint-Gabriëlinstituut. Woenst wil op de site 86 assistentiewoningen bouwen. Tegen 2021 moeten de woningen instapklaar zijn.

Het Sint-Gabriëlinstituut bestond al sinds 1919 en was lang een grote speler in de regio. In 2015 sloot de school, door het dalend aantal leerlingen, noodgedwongen de deuren. Jarenlang stond de site leeg. Enkel de Broeders van Sint-Gabriëls leefden in de gebouwen. Intussen probeerde de gemeente Liedekerke een doorbraak te creëren. Onder meer een studiebureau boog zich over de herontwikkeling van de campus. Er werd meteen ook een ruimtelijke uitvoeringsplan opgestart.

Gedeeltelijke sloop

Het dossier leek niet op te schieten, tot projectontwikkelaar Woenst op het toneel verscheen. Woenst kocht de gebouwen op en diende begin 2019 een sloopvergunning in. In april verliep het openbaar onderzoek. “Ongeveer de helft van de gebouwen zou tegen de vlakte gaan”, vertelt Lode Verdoodt, zaakvoerder van Woenst. “Alles gaat tot aan de kapel onder de sloophamer. In de plaats komen 86 assistentiewoningen. Alles hangt natuurlijk af van de toekenning van de vergunning, maar als alles normaal verloopt, moeten de eerste inwoners er tegen 2021 intrekken.”

Broeders naar Sint-Rafaël

En zo is er - naar alle waarschijnlijkheid - een nieuwe toekomst voor de Sint-Gabriëlsite. In juni moet het gemeentebestuur een oordeel vellen over de sloopvergunning. Daarna kunnen de werken spoedig van start gaan. Momenteel leven er wel nog twee Broeders van Sint-Gabriël in de gebouwen. “Zij hebben al gemeld dat ze hun intrek nemen in het woonzorgcentrum van Sint-Rafaël. Het rusthuis zal trouwens ook betrokken worden bij het project. De uitbating van onze assistentiewoningen zal in samenwerking verlopen met Sint-Rafaël.”

Natuurgebied

Ook Natuurpunt krijgt een kleine rol in het project. De achterste velden worden omgevormd tot een natuurgebied. “Natuurpunt zal ons daarbij helpen”, weet Verdoodt. “Er zal onder meer een wandelweg worden aangelegd, zodat voetgangers het gebied kunnen betreden. Voor de aanpalende basisschool verandert er niets. Zij blijven op hun plaats.”

Sociale mix

Woenst organiseerde inmiddels al een infovergadering om de plannen te bespreken met de buurtbewoners. Volgens Verdoodt vormt het project een gezonde mix met de buurt. “Er waren al assistentiewoningen iets verderop. Daarnaast zijn er in de buurt sociale woningen. Ik denk dat onze assistentiewoningen voor een goede mix zorgen. De buurtbewoners zullen weinig last ondervinden van de werken én de activiteiten binnen de assistentiewoningen. Het is niet ons eerste project, dus we weten waar we aan beginnen.”