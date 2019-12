Simbahuis wordt opvanghuis voor vluchtelingenkinderen zonder ouders Tom Vierendeels

20 december 2019

14u08 8 Liedekerke Het Simbahuis in de Stationsstraat in Liedekerke zal vanaf januari dienst doen als opvang voor vluchtelingenkinderen die zonder ouders in ons land terechtkwamen. Het Simbahuis zelf kan voorlopig niet meer bestaan omdat SOS Kinderdorpen niet voldoende subsidies meer krijgt. Die kinderen zijn opgevangen bij pleeggezinnen.

De naam van het opvanghuis wordt door de nieuwe invulling ook gewijzigd naar ‘Junior’. Hier zullen vluchtelingenkinderen tussen acht en dertien jaar worden opgevangen die zonder hun ouders in ons land aankomen. In totaal zijn er tien plaatsen ter beschikking. Junior valt onder Minor-Ndako, een voorziening van de jeugdhulp die zich onder andere richt tot gezinnen en kinderen uit Brussel en de Rand. In dit geval gaat het om een afdeling die opvang en begeleiding voorziet aan niet-begeleide minderjarigen. “De kinderen krijgen een voogd aangesteld die erop toeziet dat het kind krijgt waar het recht op heeft”, zegt Pepijn Hellebuyck van Minor-Ndako. “Samen gaan we op zoek naar een school en de meest passende hulpverlening. Wanneer de jongeren Junior verlaten, gaan ze naar een andere voorziening, worden ze herenigd met hun gezin of context en soms gaan ze naar een pleeggezin.”

Subsidies

Het Simbahuis, dat bijvoorbeeld jonge kinderen van ouders die in de gevangenis zitten of waarvan de ouders met een drugproblematiek kampen opvangt, ‘sluit’. Mogelijk is dat tijdelijk. “Het Simbahuis hangt af van SOS Kinderdorpen, maar die krijgen niet genoeg subsidies meer waardoor de kinderen geplaatst werden bij pleeggezinnen”, zegt schepen Rita Triest (CD&V). “Normaal gezien verblijven de kinderen hier en worden ze door vrijwilligers van en naar school gevoerd. Mogelijk komen de subsidies volgend jaar wel terug in orde en zal ‘Junior’ weer veranderen in het ‘Simbahuis’. Intussen blijft de administratie en de directie van het Simbahuis wel aanwezig in de Stationsstraat.”

