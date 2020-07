Schrijver en dichter Wies Borre op zeventigjarige leeftijd overleden Tom Vierendeels

09 juli 2020

16u36 0 Liedekerke De Liedekerkse schrijver en dichter Wies Borre, pseudoniem voor Aloïs Van den Borre, is woensdag op zeventigjarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. De man publiceerde sinds 2011 romans, thrillers en dichtbundels waarbij hij zich vaak liet inspireren door de actualiteit.

Aloïs Van den Borre werd in Ninove geboren en bracht zijn hele leven door in Liedekerke. De man studeerde onder andere Psychiatrische verpleging en gedragstherapie in Gent en Brussel. Nadien ging hij aan de slag als hoofdverpleegkundige op de afdeling Alcohologie en Toxicomanie van het UVC Brugmann in Brussel en werd later kaderlid bij de directie van het verpleegkundig departement. Zo bepaalde hij op het einde van zijn loopbaan mee het beleid van het ziekenhuis.

Sinds 2011 publiceerde hij romans, thrillers en dichtbundels. “Ik vermeng graag realiteit met fictie”, liet hij zich ontvallen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het boek ‘Je suis vondeling’ dat over Syriëstrijders ging en waarbij hij zich ook door de actualiteit liet inspireren. Maar ook zijn professionele carrière gebruikte hij als inspiratie zoals bij ‘Jean-Marie’ dat het verhaal bracht van een patiënt die Wies Borre in de jaren zestig heeft ontmoet. Of nog een voorbeeld: ‘Dood van een Koningin’, dat om het mysterie rond het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters van het Lam Gods ging.

Gedichten over liefde

Zijn thrillers en romans met vaak diepgaande beschrijvingen van de personages staan haaks op de gedichten die hij uitbracht. “Ik maak graag gedichten, zeker over liefde”, liet hij in deze krant ooit optekenen. “Het is, zoals in de volledige culturele sector, het meest besproken onderwerp. In mijn gedichten praat ik over de mooie kanten van liefde, maar daarnaast komen ook de mindere aspecten aan bod. Liefde kan je bijvoorbeeld kwetsbaar maken. Het is niet altijd even leuk, maar dat maakt het net zo mooi. Ik kan soms maandenlang aan een gedicht sleutelen. Als ik ’s nachts een ingeving krijg, sta ik op en schrijf het meteen op. Poëzie blijft gewoon mijn grote passie, waar ik dagelijks mee bezig ben.”

Begrafenis

Van den Borre kreeg in 2012 de Cultuurprijs voor literatuur in Liedekerke en werd laureaat van de schrijfwedstrijd voor Talent writers. Hij overleed woensdag 8 juli in familiekring en laat naast zijn vader en vrouw ook twee kinderen en drie kleinkinderen na. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de aula van het crematorium “Westlede” te Lochristi op maandag 13 juli om 12 uur. Nadien wordt de asurne van Aloïs bewaard in zijn vertrouwde omgeving. Een afscheidsgroet aan Aloïs kan gebracht worden in het gemeentelijk mortuarium, Populierenlaan in Liedekerke op zondag 12 juli van 16 tot 17 uur.