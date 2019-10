Scholengroep zet kinderdagverblijf De Bijtjes uit gebouw: beslissing in juli genomen, maar ouders en personeel vallen nu uit de lucht Tom Vierendeels

27 oktober 2019

18u22 0 Liedekerke Scholengroep 19 Dender van het Go! onderwijs heeft aan de ouders van basisschool De Bij laten weten dat kinderdagverblijf De Bijtjes het ter beschikking gestelde gebouw moet verlaten. Dat werd in juli al beslist, maar wordt nu pas bekend gemaakt. Werknemers van de kinderopvang en ouders van kinderen vallen uit de lucht.

“Door het stijgende leerlingenaantal kampt onze school al enkele jaren met plaatsgebrek”, luidt het in de brief die de leerlingen meekregen. “Hierdoor krijgen sommige leerlingen les in containerklassen en in lokalen van het Atheneum. Dit is geen ideale oplossing en met de scholengroep zoeken we al enige tijd naar een oplossing. De raad van bestuur van de scholengroep heeft daarom begin juli beslist om de ter beschikkingstelling van de lokalen aan kinderdagverblijf ‘De Bijtjes’ op te zeggen en zelf te gebruiken in functie van onze baisschool. De opzegtermijn loopt tot 31 januari 2020 en werd in een officieel schrijven van 5 juli 2019 meegedeeld. Concreet betekent dit dat de activiteiten het kinderdagverblijf stoppen vanaf 1 februari en de lokalen vanaf dan heringericht zullen worden door de Scholengroep.”

Ouders van kinderen die opgevangen worden in De Bijtjes en personeelsleden lijken op sociale media compleet uit de lucht te vallen. Sommigen vragen zich af hoe ze op drie maanden tijd een oplossing moeten zoeken terwijl de wachtlijsten oplopen tot meer dan een jaar. Verschillende ouders verenigden zich intussen in een Facebook-groep. Naar verluidt zullen ouders en personeel maandag meer informatie van het kinderdagverblijf ontvangen.

Interne strubbelingen

Johnny Van Droogenbroeck (sp.a), schepen van Jeugd en Onderwijs, reageerde intussen ook. “Ik wil mijn kop niet in het zand steken en zal ook niet zeggen dat ik hierover nog niks gehoord heb”, laat hij op sociale media weten. “Er lopen momenteel nog gesprekken over de interne strubbelingen tussen de directie van het Go! En alle crèches op hun terreinen, dus ook in Denderleew. Ik betreur dan ook de bewuste brief en zal volgende week de betrokken partijen samenroepen om tot een consensus te komen.” Hij roept voorlopig ook op tot kalmte om de lopende en komende gesprekken sereen te laten verlopen in het belang van de betrokken ouders.