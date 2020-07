Schepen Eylenbosch (sp.a) reageert op uithaal van Vlaams Belang en Vlaamse Volksbeweging: “Personeel en vrijwilligers verrichten wel goed werk” Tom Vierendeels

14 juli 2020

13u29 0 Liedekerke Hans Eylenbosch (sp.a), schepen van Integratie, vindt dat de uitspraken van Vlaams Belang en de Vlaamse Volksbeweging afbreuk doen aan de inspanningen die personeel en vrijwilligers nemen. De partij en de beweging hadden graag meer initiatieven om onze taal te bevorderen gezien, “maar ik wil duiden dat er veel initiatieven genomen worden en al genomen hebben”, zegt Eylenbosch.

De reactie van het Vlaams Belang en de Vlaamse Volksbeweging kwam er nadat hun klacht tegen de gemeente Liedekerke door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) gegrond en ontvankelijk werd verklaard. De gemeente deelde op Facebook anderstalige berichtjes met de coronaregels voor moslims tijdens de ramadan. Volgens verschillende instanties was dit toegelaten, maar de VCT oordeelde dat de gemeente duidelijk had moeten vermelden dat het Nederlands de officiële bestuurstaal is en dat het om een vertaling ging. “De klacht werd dus op basis van een ‘vormfout’ ontvankelijk en gegrond verklaard”, zegt schepen Eylenbosch nu. “Maar belangrijker voor mij dan een vormfout zijn de talrijke initiatieven die door onze gemeente worden genomen om de Nederlandse taal te bevorderen. De uitspraken waarmee de indruk wordt gewekt dat de gemeente geen initiatieven neemt storen mij dan ook.”

De indieners van de klacht lieten in een reactie weten dat ze graag initiatieven zien die het Vlaams karakter van Liedekerke benadrukken en versterken. “Onze gemeente is één van de snelst verfransende gemeenten van de provincie”, klonk het. “Volgens cijfers op basis van het rijksregister uit 2018 is 41 procent van onze jongeren tussen 0 en 21 jaar van buitenlandse herkomst. Twee jaar na de gemeenteraadsverkiezingen merken wij niets op van enig Vlaams beleid in Liedekerke. We merken zelfs eerder een toegeeflijkheid op vlak van taal op bij de gemeentelijke communicatiedienst.”

Appreciatie

Het zijn die uitspraken die bij Eylenbosch in het verkeerde keelgat zijn geschoten. “In de huidige legislatuur werden reeds bestaande initiatieven verder uitgewerkt en er werden ook heel wat nieuwe initiatieven genomen om al dan niet nieuwe inwoners die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn te begeleiden naar divers taalinitiatieven”, zegt hij. “Het is spijtig dat het personeel, maar vooral ook de talrijke vrijwilligers, die zich inzetten om deze inwoners te ondersteunen om het Nederlands aan te leren door deze insinuaties niet de appreciatie krijgen die ze verdienen. Het zijn deze vrijwilligers, die gesteund door onze gemeente, er mede voor zorgen dat het Vlaams karakter van onze gemeente kan worden bestendigd.”

Initiatieven

Eylenbosch geeft dan ook graag enkele initiatieven mee die genomen werden om het Nederlands te bevorderen. “Nieuw deze legislatuur zijn bijvoorbeeld de onthaalgesprekken en ontmoetingsdag voor nieuwe inwoners waar ze bij beide meer informatie krijgen over lessen Nederlands en inburgeringscursussen”, zegt hij. “Sinds 2005 is er overigens een specifiek Taalbeleid van kracht in onze gemeente. Anderstalige inwoners krijgen een taalscreening en afhankelijk van het resultaat wordt geadviseerd in welke klas hij of zij les kunnen volgen bij het CVO of CBE. In samenwerking met die laatste worden overigens nog andere projecten gehouden zoals bijvoorbeeld zingen in het Nederlands of een rondleiding in het gemeentehuis. We hebben een praatgroep Nederlands in de bibliotheek en voor kinderen zijn er een zomerschool, het project boekenstoet, voorleesuurtjes en de verdeling van taaltassen. Via de vzw Alain Moloto BKJ wordt ook huiswerkbegeleiding georganiseerd voor kinderen in een kwetsbare situatie.”