Samen met andere kinderen boeken kaften en personaliseren tijdens Ezelsoor Tom Vierendeels

05 september 2019

16u34 0 Liedekerke De gemeente organiseert komende zaterdag de boekenkaftdag ‘Ezelsoor’ in GC Warande. Je kan er samen met andere boeken kaften en personaliseren en er zijn ook verschillende workshops. Zelf niet veel inspiratie? Dan zijn er tekenaars aanwezig om je boeken op te fleuren.

Het concept Ezelsoor vond zijn oorsprong in 2010 in Halle en Bierbeek. Intussen is de boekenkaftdag al ingebakken in 29 gemeenten in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Brussel. Kinderen vanaf zes jaar kunnen in de eerste week van september hun boeken kaften met origineel kaftpapier. Dit papier werd ontworpen door kinderen en jongeren uit de verschillende deelnemende gemeentes.

In Liedekerke gaat Ezelsoor op zaterdag 7 september tussen 12 en 17 uur door in GC Warande en deelnemen is volledig gratis. Kinderen vanaf zes jaar kunnen er terecht om boeken te kaften of te laten personaliseren door een van de aanwezige tekenaars. Daarnaast zijn er ook muzikale workshops, stellen verschillende verenigingen er zich voor en kan er iets gedronken worden in de cafetaria.