Rechtszaak, verlies van spaargeld én coronacrisis houden Nobilem niet tegen om nieuw bier te lanceren Tom Vierendeels

06 mei 2020

18u37 30 Liedekerke De brouwers van biermerk Nobilem hebben hun tweede variant uitgebracht: Nobilem Blond. Het is het lichtere broertje van de Nobilem Tripel, die eerst uitkwam. De lancering is er wel eentje in mineur door de coronacrisis, zeker nadat het merk er ook een rechtszaak op heeft zitten. De brouwers kijken dus volop uit naar een betere toekomst.

Het had een spetterend lanceringsfeest in het Ninoofse café Gonzo moeten worden en het Europees kampioenschap voetbal had de kers op de taart moeten vormen, maar het is een stille lancering geworden voor de Nobilem Blond. “Zeer jammer”, zegt Pieter Appelmans (22) uit Liedekerke. “We hoopten op een mooie zomer met leuke lanceringsacties, maar we zetten door. Een groot lanceringsevenement zal er sowieso nog komen.” Nobilem Blond heeft een alcoholpercentage van 4,2 procent, maar dat is nog altijd hoog voor een bier van hoge gisting met nagisting op fles. Fijnproevers zullen toetsen van korianderzaadjes, citrusvruchten en banaan terugvinden, naast een zachte bitterheid. De nieuwe variant komt er als vervolg op de Nobilem Tripel dat een alcoholpercentage van 8,2 procent heeft. Ook hier valt een toets van citrusvruchten te bespeuren.

“We kregen vaak de reactie dat de Tripel vrij zwaar was”, zegt Appelmans, laatstejaarsstudent Handelsingenieur aan de KU Leuven. “Mensen zoeken vaak iets lichter om zo meer te kunnen drinken. In de zomer en het najaar van 2019 doken we een tuinhuis in om iets geschikt te vinden. Het was niet eenvoudig om een bier te vinden met weinig alcohol dat toch hergist op fles.”

Rommel

De Nobilem Blond werd overigens gecreërd met een volledig vernieuwde ‘ploeg’ in tegenstelling tot de Tripel. Pieter werkte deze keer samen met Steven Neirinckx (37) uit Ninove en Jens Dierckx (22) uit Ternat. Dat komt vooral na een zware (financiële) tegenslag die hij met zijn vorige brouwpartner Sam te verwerken kreeg. “We kenden elkaar uit de aula van de universiteit en ik ging hem helpen een bier te brouwen voor zijn eindwerk”, doet Pieter het verhaal. “Eind 2016 en in de loop van 2017 brouwden we heel wat rommel, maar het was plezant. Uiteindelijk vonden we toch iets dat best wel lekker was.”

We hoopten op een mooie zomer met leuke lanceringsacties, maar we zetten door. Een groot lanceringsevenement zal er sowieso nog komen Pieter Appelmans

Ongestructureerd

Door hun studierichting hadden beide heren zin om te ondernemen. “We wilden er gewoon meer mee doen dan het zelf op te drinken”, luidt het. “We zochten een brouwerij in ons land waar nog ruimte was voor ons bier, wat helemaal niet eenvoudig was. Uiteindelijk vonden we één in Tongeren.” De twee leverden hun bier aan huis en trokken op kroegentocht om hun brouwsel aan de man te brengen. “Vooral op goed gevoel en totaal niet gestructureerd”, lacht Appelmans. “Het lukte soms, maar vooral heel vaak niet.”

Faillissement

Toch ging de eerste productie er snel door, maar bij de tweede kregen ze een enorme tegenslag. Er zat een infectie op het bier. Alles was al betaald omdat de brouwerij via voorafbetaling werkt. “Het kwam tot een rechtszaak, die we wonnen, maar de brouwerij liet zich een dag later failliet verklaren”, luidt het. “Zo zijn we heel veel spaargeld kwijtgeraakt.” Sam had er genoeg van, maar Pieter wilde verder. Samen vonden ze wel nog een nieuwe brouwerij aan de andere kant van het land: Eutropius in Menen.

Nieuwe ploeg

Na Sam vond Pieter in Steven en Jens twee nieuwe collega’s en het trio komt nu dus met de Nobilem Blond op de proppen. “De naam is er trouwens om bier meer eer te geven”, verduidelijkt de brouwer. “Sam en ik waren van oordeel dat bier heel vaak ondergewaardeerd wordt, hoewel ons land een bierland is. Op restaurant wordt heel vaak naar wijn gegrepen, terwijl er met bier ook heel wat combinaties mogelijk zijn. Bier hoeft niet onder wijn te staan. Nobilem komt van het Latijnse nobilis, wat uitstekend of voortreffelijk betekent.”

Lancering

Hoewel de lancering werd uitgesteld, is het bier wel al te verkrijgen. Dat kan via de website van Nobilis zelf, maar ook via het Ninoofse café Gonzo en de twee filialen van H2i Foodmarket in Aalst en Ternat. Ook in Aalst Drinks, Sandersput in Meerbeke en Den Dries in Moerbeke zal het bier aangeboden worden. Tot slot zal Nobilem Blond ook te drinken zijn op de zomerbar Zomer Op ‘t Hof in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.