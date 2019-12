Rechter spreekt oud-leerling vrij voor heling iPhones WHW

12 december 2019

14u57 0 Liedekerke Een twintiger uit Liedekerke is vrijgesproken voor het helen van zes iPhones die eerder op het schoolfeest van zijn vroegere school gestolen waren. “Er zijn te weinig bewijzen om te stellen dat de beklaagde wist dat de iPhones gestolen waren”, aldus de rechter.

Op 5 mei 2017 werden er zes iPhones gestolen op een schoolfeest. Twee dagen later verstuurde de beklaagde, een oud-leerling van de school, foto’s van iPhones via Snapchat. Hierbij bood hij ze ook te koop aan. Het parket, dat niet kon bewijzen dat hij de toestellen had gestolen, vervolgde hem dan maar voor heling. Klopt niet, zei hij tegen de rechter. “Ik heb ze gekocht in een winkel aan Anneessens. Ik had geen idee dat het gestolen waar was.” De speurders konden de door hem genoemde winkel en verkoper niet vinden en het parket gelooft dan ook niets van zijn versie. Toch konden ze niet hard maken dat hij wist dat het om gestolen waar ging.