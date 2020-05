Provincie schenkt subsidie van 12.000 euro voor Liedekerkse Zomerschool Tom Vierendeels

04 mei 2020

15u44 3 Liedekerke De gemeente Liedekerke ontvangt een subsidie van 12.000 euro voor de Zomerschool. Dat is een soort Nederlands taalkamp voor anderstalige lagere schoolkinderen. Ook drie andere taalstimulerende projecten ontvangen een subsidie van de provincie. De gemeente zoekt nog begeleiders voor de Zomerschool van dit jaar.

“Anders- en meertaligheid is voor alsmaar meer inwoners en onze provincie een realiteit”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor Vlaams karakter. “Voor de integratie in de lokale gemeenschap is de kennis van het Nederlands in Vlaanderen van essentieel belang. Kennis van het Nederlands geeft bovendien ook meer kansen op de arbeidsmarkt. Met deze subsidie ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Ze kan aangevraagd worden voor taalstimulerende projecten en hebben een limiet van 15.000 euro.”

Taalbad

Naast projecten in Dilbeek, Tienen en Machelen ontvangt dus ook Liedekerke een subsidie voor de Zomerschool van dit jaar. Twaalfduizend euro op een totaal van dertigduizend euro is voorbehouden voor Liedekerke. “De Zomerschool is een taalbad om een Nederlandstalige brug te bouwen voor kinderen uit het eerste tot en met het zesde leerjaar die zich tijdens de zomervakantie in een anderstalige omgeving begeven”, omschrijft de provincie het. “Begeleiders helpen kinderen met spreek- en schrijfoefeningen op een speelse manier, aangepast aan de leeftijd van het kind en het taalniveau van het kind.”