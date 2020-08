Project Sint-Gabriël aangepast: Woenst plant 51 assistentiewoningen en 50 zorgkamers Tom Vierendeels

31 augustus 2020

20u19 5 Liedekerke Woenst heeft nieuwe plannen klaar voor de voormalige school Sint-

Gabriël. De projectontwikkelaar uit Ternat plant er 51 assistentiewoningen en vijftig zorgkamers voor personen met een beperking. Er worden ook 204 plaatsen voor fietsen en 76 autostaanplaatsen voorzien in het project. Momenteel loopt het openbaar onderzoek en Woenst hoopt in het najaar van 2021 te kunnen starten met de werken.

De schoolgebouwen van Sint-Gabriël, of Mulhof in de volksmond, staan momenteel grotendeels leeg en worden hierdoor geplaagd door vandalisme en brandstichting. Een deel van de gebouwen wordt wel nog gebruikt voor kleuter- en lager onderwijs. “Maar de leegstaande gebouwen zijn niet meer brandveilig en toegankelijk naar de normen van vandaag te krijgen”, stelt Lukas Verdoodt van Woenst. “Dat is vooral vooraan het geval. Bij de achterste vleugel is er sprake van betonrot. Daarom willen we alle leegstaande gebouwen slopen. Ondergronds parkeren zal hierdoor bijvoorbeeld ook mogelijk worden.”

Vorig jaar werd al een bouwaanvraag ingediend. “We voorzagen toen 86 erkende assistentiewoningen”, gaat Verdoodt verder. “Maar die aanvraag trokken we in omdat we in contact kwamen met de partner Zorgdorpen. Dankzij hun concept kunnen we een gevarieerder aanbod creëren. Zo kan een zorgsite tot stand gebracht worden met een kleuter- en lagere school, zorgkamers, assistentiewoningen, een woonzorgcentrum en een toegankelijk natuurgebied.”

Zorgkamers

Nieuw aan het project is dus de komst van zorgkamers. “Die plannen we in het noordelijke gebouw nabij de Sint-Gabriëlstraat”, klinkt het. “Hier komen volwaardige appartementen voor personen met een beperking. Die beperking kan zowel motorisch, mentaal als psychisch zijn. Op die mix wordt ook expliciet ingezet. Bewoners zijn mensen die met een minimum aan ondersteuning capabel zijn om zelfstandig te wonen. Deze gebouwcluster is dan ook voorzien van twee conciërgewoningen waar woonassistenten verblijven die 24 op 24 uur ondersteuning kunnen bieden. Zorgdorpen zal instaan voor de uitbating van deze zorgkamers.”

Natuurpunt

En door de komst van deze zorgkamers wordt het aantal assistentiewoningen teruggeschroefd naar 51. “Die zullen zich in het zuidelijke gebouwvolume bevinden”, luidt het. “Ze zullen ter beschikking staan van 65-plussers. Alle ruimtes zullen rolstoeltoegankelijk en drempelloos zijn en alles zal voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van de Vlaamse overheid. Er komen assistentiewoningen met zowel één, twee als drie slaapkamers. Alle woongelegenheden worden opgetrokken rondom twee semi-publieke binnenpleinen. Nog zuidelijker dan het blok met de assistentiewoningen wordt een zone afgestaan aan en aangelegd door Natuurpunt. Hierdoor kunnen zij de vallei van de Pallitsebeek verder opwaarderen. Het gros van de parkeerplaatsen komt ondergronds en bovengronds zal er plaats zijn voor 25 parkeerplaatsen.” Volgens de aanvraag zullen 24 bomen gerooid worden, maar komen er zestig nieuwe inheemse bomen in de plaats.

Geen infomarkt

Mensen met vragen over het dossier kunnen terecht op www.mulhof.info voor alle basisinfo. Alle plannen en documenten vallen daar ook te downloaden. Woenst staat klaar om meer inlichten te geven aan wie dit wenst. Een infomarkt zoals bij de vorige aanvraag wordt gezien de coronamaatregelen niet georganiseerd. “Het openbaar onderzoek loopt tot en met 22 september”, zegt Verdoodt. “De gemeente dient vervolgens tegen het einde van het jaar een beslissing te nemen in dit dossier. Indien we de vergunning eind dit jaar krijgen, zetten wij alles in werking om in het najaar van 2021 de werken te kunnen starten. Die zullen vermoedelijk twee jaar in beslag nemen.”