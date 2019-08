Politiezone TARL kan nu ook zelf fietsen graveren Tom Vierendeels

30 augustus 2019

18u22 0 Liedekerke De politiezone TARL heeft een professionele machine aangekocht om fietsen te graveren. Tot op heden werd er enkel een sticker gekleefd bij gebrek aan zo’n machine. Die nieuwe machine zal nu de verschillende wijkposten rondtrekken.

Het nieuwe systeem van het effectieve graveren zal vanaf 2 september toegepast worden. Dit zal via een beurtrol gebeuren. De graveermachine zal zich afwisselend in de wijkpost van Ternat, Affligem, Roosdaal of Liedekerke bevinden. De kalender is na te kijken op de website van de politiezone TARL.

Inwoners van de vier gemeenten kunnen een afspraak maken in de wijkpost in functie van het beurtrol. U stuurt via het e-mailadres best naam, voornaam, adres en telefoonnummer door zodat de wijkinspecteur u kan contacteren om een afspraak te geven. Het graveren zal ook op de wijkpost gebeuren.