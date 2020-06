Politiezone TARL doet grote drugsvangst: drie twintigers aangehouden Amber Gys

22 juni 2020

15u50 0 Liedekerke De lokale recherche van de politiezone TARL heeft afgelopen week een stevige hoeveelheid drugs in beslag genomen in Liedekerke. Drie twintigers werden aangehouden, twee van hen werden in de gevangenis geplaatst.

Op donderdag 18 juni heeft de politiezone TARL een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen op de Pamelsestraat in Liedekerke. Dit gebeurde in het kader van een lopend dossier van de onderzoeksrechter in Brussel en het parket Halle-Vilvoorde, dat meldt de politiezone. Het gaat om ongeveer 2 kilogram marihuana, 200 gram cocaïne, meer dan 1.000 XTC-pillen en 3 flessen lachgas. De politie nam ook een grote geldsom en verboden wapens in beslag. De drugs hebben een straatwaarde van 40.000 euro. Er werden meteen drie twintigers aangehouden en op 19 juni voor de onderzoeksrechter geleid. Twee verdachten werden in de gevangenis van Sint-Gillis geplaatst, een andere verdachte werd vrijgelaten.