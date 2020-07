Politie vat minderjarige daders van vernielingen en inbraken in station van Liedekerke Wim De Smet

23 juli 2020

13u00 0 Liedekerke De politie heeft maandagavond twee minderjarigen uit Sint-Jans-Molenbeek ingerekend in het station van Liedekerke. Het duo had er tal van vernielingen aangebracht. Een van de twee daders stond geseind omdat hij gevlucht was uit een jeugdinstelling.

De politieploegen waren al sinds 9 juli op zoek naar de twee minderjarigen. Ze hadden toen stenen gegooid naar treinen en geparkeerde voertuigen. Er werden ook vernielingen aangebracht aan de liftdeuren van het station. De schade wordt in de tienduizenden euro’s geraamd.

Dankzij beelden van de bewakingscamera konden de speurders zien wat de twee op hun kerfstok hadden. Toen een politiepatrouille zondagavond rond 22 uur aan het station aankwam, werden de twee herkend. Ze konden op heterdaad worden betrapt nadat ze een snoepautomaat aan het vernielen waren. Het duo ging daarmee bruusk tewerk. Een van hen had een veiligheidshamertje op een lijnbus gestolen waarmee hij het glas van de automaat aan diggelen sloeg. Zijn kompaan was op hetzelfde moment bezig met stenen op te rapen langs de sporen. Die bracht hij naar beneden, vermoedelijk om nog meerdere beschadigingen aan te richten.

De twee minderjarige kerels werden aangehouden en overgebracht naar het hoofdcommissariaat in Liedekerke voor verhoor. Tijdens dat verhoor bekenden ze ook de diefstal van een iPhone. Een van de minderjarigen stond ook al geseind omdat hij gevlucht was uit een jeugdinstelling in Charleroi. Ze werden voorgeleid bij de jeugdrechter die besliste om hen in een jeugdbeschermingsinstelling te plaatsen.