Politie stelde op kleine week tijd 11 coronapv’s op in Liedekerke Tom Vierendeels

21 april 2020

14u38 0 Liedekerke De politie stelde in Liedekerke tussen dinsdag 14 en zondag 19 april elf coronapv’s op. De politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) heeft elke dag drie extra ploegen op de baan die instaan voor het handhaven van de coronamaatregelen. De inbreuken zijn enorm divers.

Op donderdag werden rond 18 uur in de Stationsstraat zeven personen aangetroffen die samen biere aan het drinken waren. Ze kregen allemaal een pv voor inbreuken op het samenscholingsverbod. In de Bombardonstraat kreeg de politie een melding voor een echtelijke ruzie, maar ter plaatse werd ook een verdacht voertuig opgemerkt. De bestuurder werd gecontroleerd en gaf aan op vraag van één van de twee partijen ter plaatse gekomen te zijn om bijstand te bieden tijdens de ruzie. Hij kreeg een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing.

Daags nadien werd een wagen aan de kant gezet wegens overdreven snelheid. De bestuurder kreeg een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing. Er werden nog enkele andere gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Tot slot werden zondag nog twee personen geverbaliseerd omdat ze in hun auto op de parking van het sportcomplex een sigaret aan het roken waren. Er werd ook een gebruikershoeveelheid hasj aangetroffen waardoor er een bijkomend proces-verbaal voor verdovende middelen werd opgesteld.

Ook in de andere gemeenten van het grondgebied van de zone werden coronpv’s opgesteld. Het gaat om 19 pv’s in Affligem, twee in Roosdaal en 21 in Ternat.