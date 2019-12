Politie pakt man op die nog celstraffen van 18 en 40 maanden moet uitzitten Tom Vierendeels

11 december 2019

19u08 0 Liedekerke De politiezone TARL heeft zaterdag een Congolees gearresteerd die al twee keer geseind stond voor het uitzitten van een celstraf. Daarnaast moest zijn rijbewijs nog worden ingetrokken na een ander vonnis. Hij kon lange tijd onder de radar van politie en gerecht blijven, maar werd nu dus toch gevat.

De politie kon de 44-jarige man rond 8 uur ‘s ochtends arresteren nadat hij eerst nog probeerde te ontkomen. De Congolees kon al enige tijd onder de radar blijven omdat hij geen vast verblijfsadres had en regelmatig van slaapplaats wisselde en tot slot valse namen gebruikte. “Na grondige analyse van de beschikbare informatie werd zaterdagochtend een ‘tactisch dispositief’ opgezet in de Warandestraat”, laat de politiezone TARL weten. “De man probeerde eerste nog te ontkomen via de achtertuin, maar het is dit wat de agenten verwacht hadden waardoor de voortvluchtige rechtstreeks in de armen van de politie liep.”

De veertiger stond geseind met twee bevelen tot gevangenenneming en voor het intrekken van zijn rijbewijs. De Antwerpse politierechtbank veroordeelde de man al tot een celstraf van 18 maanden voor het rijden tijdens een rijverbod. Zijn rijbewijs werd door diezelfde rechtbank ook voor vier jaar ingetrokken. Daarnaast werd hij door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden wegens valsheid in geschriften en aanmatiging van naam. De Congolees werd na zijn arrestatie meegenomen naar het commissariaat van Liedekerke en vervolgens overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis.