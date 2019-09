Politie neemt 23 gram cannabis in beslag bij een controle Tom Vierendeels

03 september 2019

17u41 0 Liedekerke Een ploeg van de politiezone TARL heeft afgelopen weekend 23 gram cannabis in beslag genomen bij de controle van een wagen.

De patrouille zette aan de Begijnenmeers een wagen aan de kant die richting Denderleeuw reed. “Tijdens de controle werd een sterke cannabisgeur waargenomen”, laat de politie in een persbericht weten. “Toen we de betrokkenen hiermee confronteerden werd spontaan vijf gram cannabis overhandigd. Bij verdere controle van de drie inzittenden en het voertuig werd nog eens iets meer dan achttien gram cannabis in beslag genomen. Er werden drie processen-verbaal voor drugsbezit opgesteld.”