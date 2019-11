Politie controleerde fietsers aan het station van Liedekerke Tom Vierendeels

14 november 2019

17u26 0 Liedekerke Agenten van de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) hebben aan het station van Liedekerke 172 fietsers gecontroleerd. Drie onder hen bleken geen fietsverlichting op hun fiets te hebben.

De controle vond woensdagochtend tussen 6.45 uur en 8.15 uur plaats aan het Liedekerkse station. In totaal werden 172 fietsers gecontroleerd op de aanwezigheid van fietsverlichting. Bij drie fietsers bleek er geen verlichting aanwezig te zijn. Of dat gevolgen heeft voor deze drie personen wordt niet meegegeven. De politie geeft mee dat er in de toekomst ook elders op het grondgebied nog controles zullen volgen. Vorige week was dat ook al het geval aan het Immaculata Maria-instituut in Roosdaal.