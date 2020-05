Politie blijft controleren: dertien personen kregen een coronapv Tom Vierendeels

22 mei 2020

12u05 0 Liedekerke De politiezone TARL heeft vorige week opnieuw verschillende coronapv’s uitgeschreven in de gemeenten van het grondgebied. In Liedekerke kregen in totaal dertien personen een proces-verbaal. De politie laat weten nog altijd drie extra ploegen op pad te hebben om toezicht te houden op het naleven van de coronamaatregelen.

Woensdag werd een auto met twee inzittenden in de Sportlaan gecontroleerd. Ze hadden geen geldige reden voor hun verplaatsing en kregen elk een proces-verbaal. Daarnaast werden aan een picknicktafel nog twee personen aangetroffen die alcohol aan het drinken waren. Een van de twee stond geseind omdat hij zijn rijbewijs nog moest inleveren na een vonnis. Er werden bovendien een joint en een gebruikershoeveelheid cannabis in beslag genomen.

Twee personen werden daags nadien geverbaliseerd omdat ze geen mondmasker droegen aan het station. In de Warandestraat kreeg iemand een proces-verbaal omdat hij of zij tweedehands goederen kwam ophalen. Tot slot vond een controle op een barbecue in de Stationsstraat plaats waar even personen aanwezig waren. Uiteindelijk werden hier negen processen-verbaal opgesteld.