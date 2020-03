Pinten aan één euro in biercafé Berrevoesj: “De vaten moeten voor middernacht leeg” Tom Vierendeels

13 maart 2020

16u06 0 Liedekerke Jan Maes van Biercafé Berrevoesj laat al het bier aan dumpingprijzen over de toog gaan. Gewone pintjes kosten vandaag maar één euro terwijl de zware bieren voor twee euro te koop zijn. “De vaten moeten weg, maar ik wil de klanten ook wel nog iets aanbieden voor we sluiten”, zegt hij.

In het café in de Warandestraat staan alle pintjes vrijdag aan één euro terwijl de zware bieren voor twee euro aangeboden worden. “Vooral de vaten moeten weg”, zegt Jan. “Ik zit met vier tapkranen en anders wordt het bier slecht. De actie blijft geldig tot het vat leeg is. Maar daarnaast is het ook een soort service die ik nog aanbiedt voor we drie weken moeten sluiten. De meesten komen vandaag nog snel eens op café om hun laatste pintjes te kunnen drinken. Velen komen ook nog eens langs om ons een hart onder de riem te steken.”

Zelf ziet hij de toekomst voor sommige van zijn collega’s somber in. “Zelf zit ik hier al twee jaar en ben ik al negen jaar actief in de horeca”, luidt het. “Ik heb dus wel wat reserve, maar zal toch ook het beetje gespaarde geld moeten aanspreken. Gelukkig heeft mijn vriendin een fulltime job. Dit jaar was ik nu ook net ambassadeur voor Orval. Maar collega’s die onlangs de deuren openden gaan het zeer zwaar te verduren krijgen. Voor hen is het een ramp. Ook zaken die met personeel werken.”

Kritiek

Hij heeft dan ook wel wat kritiek voor de overheid. “Ik heb begrip voor de maatregelen, maar ze zijn misschien wel wat te laks geweest in het begin”, vertelt hij. “Maar goed: zij beslissen en wij moeten er ons bij neerleggen. Het zal vooral afwachten zijn hoe alles zich na 3 april zal herpakken. Als deze maatregel verlengd wordt gaan er veel zaken sneuvelen, daar ben ik zeker van.”

Maar ook voor de klanten vindt hij het jammer. “Het besef zal pas over enkele dagen komen”, zegt Jan. “Maar het sociale contact valt volledig weg. Veel oudere en eenzame mensen komen eens op café om onder het volk te zijn, maar wat moeten zij nu doen?”