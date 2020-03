Personeelslid van wzc Sint-Rafaël test positief op Covid-19 Tom Vierendeels

26 maart 2020

12u39 68 Liedekerke Een personeelslid van woon- en zorgcentrum Sint-Rafaël in Liedekerke heeft positief getest op het coronavirus. De persoon zit momenteel thuis in quarantaine. “De preventieve maatregelen bij ons blijven van kracht en we volgen de bewoners extra goed op”, zegt directeur Manu Langerock.

“Het klopt dat een medewerker van het zorgteam van het wzc positief getest heeft op het coronavirus”, bevestigt directeur Langerock. “We hebben vervolgens alle familieleden van onze bewoners sinds gisterochtend hierover ingelicht. Het personeelslid blijft voorlopig thuis in quarantaine.” Hoe hij of zij het stelt is niet duidelijk. “Vandaag heb ik er geen contact meer mee gehad, maar eerder heb ik die persoon wel aan de lijn gehad en een goed herstel toegewenst”, gaat Langerock verder. “Het is iets dat je niemand toewenst. Die persoon voelde zich echt wel ziek en het is zeker geen pleziertje.”

Voorlopig zijn er gelukkig nog geen bewoners die symptomen vertonen. “Het personeelslid heeft ook gelukkig weinig contact gehad met bewoners”, klinkt het. “Maar we gaan nu extra goed observeren of we geen symptomen zoals droge hoest, koorts of ziek zijn in het algemeen ontdekken bij onze bewoners. We doen er alles aan om geen besmettingen in ons huis te hebben.”

De gevolgen blijven voorts beperkt. “Het team moet het nu wel met een persoon minder doen”, weet Langerock. “Maar daarnaast blijven alle preventieve maatregelen die al van kracht waren gelden. Gelukkig hebben we ook eergisteren nog een zevenduizendtal mondmaskers van de Vlaamse overheid ontvangen. Zo is er een nog betere bescherming, maar handen wassen en afstand houden zijn minstens even belangrijk en blijven dus ook van tel.”