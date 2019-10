Pendelaars verliezen parkeerplaatsen in Muilen Tom Vierendeels

13 oktober 2019

15u44 3 Liedekerke Pendelaars die het Liedekerkse station gebruiken verliezen parkeerplaatsen in het gehucht Muilen. Het gemeentebestuur wil zo meer parkeerplaatsen voor de bewoners voorzien. Het nieuwe parkeerregime gaat in vanaf maandag in.

“De laatste tijd ontvingen we verschillende klachten over de hoge parkeerdruk in de Ommegangstraat en op de parking van Muilenstraat 33 waar opvang Infano en de Academe voor Muziek, Woord en Dans gelegen zijn”, laat de gemeente in een brief aan de omwonenden weten. “De parkeerplaatsen worden hier vaak ingenomen door pendelaars en hierdoor is het vaak onmogelijk voor bewoners om nog te parkeren nabij hun woning. Ook bezoekers van Muilenstraat 33 kunnen moeilijk parkeren als ze bijvoorbeeld hun kinderen naar de opvang brengen.”

Blauwe zone

Daarom worden enkele maatregelen genomen vanaf maandag 14 oktober. Zo zal in de Ommegangstraat een blauwe zone van kracht zijn, uitgezonderd voor bewoners. De parking van de opvang en de academie wordt ook blauwe zone, maar hier zullen bewoners niet kunnen parkeren. Daarom wordt de volledige parking op de hoek van de Muilenstraat en de Ommegangstraat blauwe zone, in tegenstelling tot het verleden wanneer een deel toegankelijk was voor pendelaars. Bewoners met een bewonerskaart mogen hier ook langdurig parkeren.