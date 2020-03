Parking Liedekerkebos afgesloten: “Wandelen kan, maar niet de bedoeling dat je met de auto komt” Tom Vierendeels

23 maart 2020

13u52 13 Liedekerke De gemeente Liedekerke heeft de parking van Liedekerkebos afgesloten. Het bestuur wil zo verhinderen dat mensen met de auto naar het bos komen. “Wandelen kan, maar alleen in de buurt van jouw woning”, luidt het.

“Maak gerust een boswandeling, maar laat de wagen thuis”, luidt het. “Verre verplaatsingen zijn momenteel uit den boze. Daarom werd de parking afgesloten voor alle wagens. Wandelen en een frisse neus halen kan, maar je moet wel rekening houden met de afgesproken afstand tussen wandelaars.” In de omgeving van de hoofdingang langs de Ed. Schelfhoutstraat werd ook een parkeerverbod op straat ingevoerd.

Wandelen is net als joggen en fietsen inderdaad nog toegelaten, maar er wordt opgeroepen om maximaal thuis te blijven en contact met andere mensen buiten huisgenoten maximaal te vermijden. Officieel mag de wagen nog gebruikt worden om u naar een bos of park te verplaatsen, maar er wordt opgeroepen om verplaatsingen maximaal te beperken. Zo zijn er in sommige regio’s ook afstanden vastgelegd tot hoe ver mensen zich mogen verplaatsen.