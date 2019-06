Parkconcerten stellen affiche voor: Sam Gooris en Wim Soutaer komen naar Liedekerke Michiel Elinckx

21 juni 2019

13u53 8 Liedekerke De organisatie van de Parkconcerten heeft haar programma voorgesteld. Onder meer Sam Gooris en Wim Soutaer zakken deze zomer af naar het Liedekerkse Pastoriepark.

De concertreeks start om vrijdag 5 juli, met Solitude Within, een Belgische metalban uit Ninove. Eerste headliner van de Parkconcerten wordt gewezen Idool-finalist Wim Soutaer. Obias XXL, een vijfkoppige Nederlands- en Engelstalige pop-rock covergroep, sluit de avond af.

Sam Gooris

Het tweede parkconcert vindt plaats op vrijdag 2 augustus en gaat meteen goed van start met de enthousiaste Sam Gooris. Daarna komt coverband Karmasuits uit Welle en Liedekerke. Tot slot komt U2be naar het Pastoriepark. Ze brengen de beste songs uit het repertoire van de Ierse groep rond zanger Bono. Het laatste parkconcert wordt op gang getrapt door de lokale band The Squad. Daarna is het de beurt aan Fifties Fever. Tot slot is er het Ninoofs coverduo Bram & Lennert die een definitief punt zet achter de negende editie van de Parkconcerten. De concertreeks blijft gratis voor het publiek.