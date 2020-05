Parkconcerten met Belle Perez en Discobaar A Moeder dan toch afgelast Tom Vierendeels

08 mei 2020

09u41 0 Liedekerke De parkconcerten in Liedekerke zullen dan toch niet doorgaan dit jaar. Dat besliste organisator Maspoe na lang overwegen. Deze zomer hadden normaal gezien drie sfeervolle feestavonden moeten doorgaan in het pastoriepark. Als alles meezit bestaat er wel een waterkans om aan het einde van de zomer nog iets te organiseren.

Na de twijfel bij Maspoe en onduidelijkheid over de aangekondigde regels is de knoop nu toch doorgehakt: deze zomer geen parkconcerten in Liedekerke. De parkconcerten hadden normaal gezien op 10 juli en 7 en 28 augustus moeten doorgaan met onder andere Belle Perez en Discobaar A Moeder als topnamen. “We hebben inderdaad alles geannuleerd”, zegt Kim Barbé, voorzitter bij Maspoe. “We dachten nog af te wachten, want hoe langer je wacht, hoe positiever het nieuws kan worden. Maar het is allemaal gewoon te onzeker. Vandaar deze beslissing, ook al wilden we het heel graag inrichten.”

“De social distancing valt ook gewoonweg niet te organiseren”, vervolgt Barbé. “Iedereen staat dicht bij elkaar en al zeker aan de toog bij het bestellen van drank. Gemiddeld komen er vijfhonderd mensen langs, maar bij een topavond als alle factoren meezitten gaat dit vlot naar de duizend bezoekers.”

Het valt natuurlijk af te wachten of we geconfronteerd gaan worden met een tweede coronagolf, maar misschien volgt er een alternatief. “Daar is nog helemaal niks concreet voor uitgewerkt, maar het is wel al ter sprake gekomen”, besluit de voorzitter. “Misschien iets op het einde van augustus bijvoorbeeld. Maar ook hier zijn er gewoon nog te veel onzekerheid om al plannen te kunnen maken. Je organiseert zoiets niet van vandaag op morgen.”