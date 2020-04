Parkconcerten en braderie nog niet

afgelast, organisatoren wachten

beslissing veiligheidsraad af Tom Vierendeels

17 april 2020

15u55 0 Liedekerke De organisatoren van de parkconcerten en de braderie wachten voorlopig nog het advies van de veiligheidsraad af voor het al dan niet laten doorgaan van de evenementen. Maspoe, organisator van de parkconcerten, laat intussen de voorbereidingen doorlopen. “Lokale evenementen kunnen een goed alternatief zijn nu reizen of naar zee gaan niet zal mogen”.

Omdat de veiligheidsraad afgelopen week vooral voor grote massa-evenementen een beslissing nam, tasten organisatoren van lokale evenementen nog in het duister. De ondergrens voor evenementen moet nog gecommuniceerd worden. “We wachten af wat er over lokale kermissen beslist wordt”, zegt Bram Bronselaer van Comista (Comité Middenstand Stationsstraat) dat de braderij organiseert. “We hopen dat er volgende week helderheid geschept kan worden. Hopelijk weten we volgende week meer en dan zullen we eerst met het gemeentebestuur terugkoppelen.”

Geen internationale gasten

Ook bij Maspoe valt hetzelfde te horen. “De communicatie ging nu vooral over massa-evenementen zoals Rock Werchter of Tomorrowland”, stelt voorzitter Kim Barbé. “Maar de Liedekerkse parkconcerten lokken geen internationaal publiek. Daar komen voornamelijk inwoners van Liedekerke en omliggende gemeenten naartoe. De sponsoring gebeurde intussen al voor een deel en de contacten met de artiesten waren ook al gelegd. De sponsoring afronden zal overigens moeilijk zijn, want bedrijven dit nu vragen terwijl ze zelf misschien moeten knokken is moeilijk.”

De parkconcerten stonden gepland op 10 juli, 7 augustus en 28 augustus. “Als het doorgaat zal het goed zijn voor de mensen om iets te hebben waar ze naar uit kunnen kijken, al was het maar op alleen die laatste datum”, weet Barbé. “Zeker als er niet op reis of naar zee mag worden gegaan zullen mensen op zoek gaan naar lokale evenementen. Als dit soort evenementen ook niet zal mogen, wordt het nog grotere ramp voor de evenementensector.”