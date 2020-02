Opnieuw stuurwielen en middenconsoles gestolen Tom Vierendeels

19 februari 2020

19u47 0 Liedekerke Opnieuw is een bende aan het werk die uit is op onderdelen van Duitse wagens. In Liedekerke werden op een avond vier feiten vastgesteld. De politie waarschuwt anderen nu voor de deze vorm van diefstallen.

De inbraken gebeurden dinsdagavond en in de loop van de nacht in de Velodroomstraat, Hoefstraat, Heuvelkouterweg en in de Oude Bombardonstraat. De dieven waren uit op stuurwielen en de middenconsole van Duitse merken. Meestal gaat het om BMW’s, Audi’s en Volkswagens die geviseerd worden door Litouwse bendes. In de meeste gevallen wordt het kleine ruitje achteraan ingeslagen waardoor het alarmsysteem niet geactiveerd wordt. Om het systeem volledig uit te schakelen wordt in bepaalde gevallen zelfs een gat in het dak ter hoogte van de achteruitkijkspiegel gemaakt.

De politie roept op om auto’s in de mate van het mogelijke in afgesloten garages te parkeren en dus niet zomaar op de openbare weg of oprit. Daarnaast wordt gevraagd onmiddellijk 101 te bellen in geval u verdachte personen of handelingen vaststelt.