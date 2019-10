Opbouw Kermis Opperstraat is gestart: vier dagen feest in en rond de ‘Deppestroat’ Tom Vierendeels

02 oktober 2019

13u08 0 Liedekerke Liedekerke maakt zich op om vier dagen feest te vieren tijdens Kermis Opperstraat. De eerste foorkramers arriveerden al in de gemeente om op te stellen, maar pas vrijdag gaan alle activiteiten van start. Maandagavond wordt er afgesloten met een vuurshow en een diervriendelijk vuurwerk.

Dit weekend is het weer zo ver: Kermis Deppestroat zoals het in de volksmond genoemd wordt. Vier dagen lang is de Opperstraat het epicentrum van de gemeente waar inwoners op en af gaan. Dinsdagavond arriveerden de eerste foorkramers en werden de eerste attracties al opgesteld. De opbouw gaat nog door tot donderdagavond. Het zijn de leerlingen van de Liedekerkse scholen die vanaf vrijdagochtend de spits afbijten en de kermis een bezoekje brengen. Om 18 uur opent de kermis voor het grote publiek en vanaf 21 uur gaat de traditionele ‘Kermis de Kikker-fuif’ van de Chiro op de binnenkoer van het gemeentehuis door.

Jaarmarkt

Zaterdagochtend gaat tussen 8 uur en 17 uur de jaarmarkt met straatanimatie door, terwijl die om 10 uur plechtig geopend zal worden. Harmonie ‘Concordia et Docilitas’ zal voor de muzikale begeleiding zorgen. Tussen 9.30 uur en 14 uur gaat er ook een UITbeurs door en de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst zet tussen 10 uur en 17 uur de deuren open. Mama’s kunnen dit jaar op zaterdag ook terecht in een knus hoekje op het kruispunt met de Pamelsestraat voor een ‘Baby- en boobs Bar’. Rustig en discreet kan de borst gegeven worden, een kolfmachine kan geprobeerd worden en er staat een verzorgingstafel ter beschikking.

Anti-katerloop

Sportievelingen zijn zondagvoormiddag aan zet met om 10 uur een kinderloop en een half uur later de ‘anti-katerloop’. In GC Warande start om 11 uur een aperitiefconcert met Jan Decleir. Van 14 uur tot 17 uur gaat in de straten ook een rommelmarkt door, samen met een braderie en ambachtenmarkt. Zowel op zaterdag als op zondag gaat vanaf 16 uur ook het Chirocafé door op de binnenkoer van het gemeentehuis.

Diervriendelijk vuurwerk

Na de kinderjaarmarkt op maandag tussen 13 uur en 17 uur wordt de kermis om 20.30 uur afgesloten met een vuur- en lasershow, gevolgd door een diervriendelijke vuurwerk om 21 uur. Zowel op zaterdag, zondag als maandag valt in GC Warande ook de expo over ‘De gouden jaren ‘50, ‘60 en ‘70' van de Heemkring te bewonderen. Op zaterdag en zondag is de expo tussen 10 uur en 20 uur te bezoeken, op maandag pas vanaf 15 uur.