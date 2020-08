Ook na overleg geen waterkans voor Kermis Opperstraat: “Ik ben nog altijd mottig van de beslissing die ik moest nemen” Tom Vierendeels

27 augustus 2020

18u48 3 Liedekerke Het overleg over Kermis Opperstraat tussen de vertegenwoordigers van de foorkramers, het gemeentebestuur en de politie heeft niets opgeleverd voor die eerste groep. Gemeente en politie blijven bij hun standpunt dat de veiligheid bij de organisatie van de kermis niet gegarandeerd kan worden. “We geen keuze, we moeten ons erbij neerleggen”, klinkt het ontgoocheld.

Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) ontving donderdagnamiddag Viviane Peeters van de beroepsfederatie van kermisexploitanten Hand in Hand en Jean Trehout, Vlaams voorzitter van de vzw Ter Verdediging der Belgische Foorreizigers. Ook leden van het college en de politie waren daarbij aanwezig. “De kermis gaat niet door”, liet Trehout na afloop van het gesprek teleurgesteld weten. “We hebben de kans gekregen om onze visie te geven, maar we kregen het antwoord dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. We hebben niet veel keuze dan ons bij deze beslissing neer te leggen. De stad of gemeente is nog altijd baas over het eigen grondgebied. Onze achterban is niet content, wat normaal is. Voor deze mensen is Kermis Opperstraat telkens een hele goede kermis. We hebben ook de vraag gesteld of er een nieuwe datum kan worden gekozen, maar dat moest nog worden bekeken.” Het overleg kwam er na een protestactie op woensdag van een 25-foorkramers.

Geen mogelijkheden

Burgemeester Van Linthout bevestigt de uitkomst van het gesprek. “Kermis Opperstraat is niet zomaar een kermis, maar een totaalconcept dat je de ‘Liedekerkse feesten’ kan noemen”, legt hij uit. “De noodplanambtenaar van Haviland die vorige week bij een vergadering aanwezig was gaf ook onmiddellijk aan dat het hier niet om een kleinschalig evenement gaat. Iemand heeft uren en dagen hard gewerkt om te zien of we alles toch konden laten doorgaan. Dat de beslissing eind augustus valt is omdat we de veiligheidsraad hebben afgewacht om te bekijken of de maatregelen versoepeld zouden worden, maar dat is dus niet het geval. In een café mag je bijvoorbeeld nog altijd maar met een bepaald aantal mensen aan tafel zitten. Zeggen dat we dus voor de gemakkelijkste oplossing hebben gekozen klopt dus helemaal niet. Daarnaast hebben we wel degelijk overleg gehad met enkele kermismensen in tegenstelling tot wat ze gisteren in de pers verklaarden. Blijkbaar zouden ze dat niet van elkaar hebben geweten.”

Ik ben geen burgemeester geworden met het idee dat ik de eerste zou zijn die de kermis zou annuleren Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V)

Een kermis zonder alle randanimatie en alleen maar attracties is ook niet haalbaar. “Moeten we de cafés dan sluiten?”, vraagt de burgemeester zich luidop af. “Iemand die met zijn kind de kermis komt bezoeken zal snel eens een bezoek aan een café brengen. Die moeten om 1 uur de deuren sluiten, maar ik wil wel nog eens zien dat iedereen met Kermis Opperstraat om dat uur al zal gaan slapen. We hebben alles duizend keer bestudeerd en ook de korpschef van de zone TARL zegt dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Wie zijn wij als bestuur dan om daarvoor de ogen te sluiten, maar om nadien wel met de gebakken peren te zitten?”

“Mottig van de beslissing”

De keuze doet ook Van Linthout helemaal geen plezier. “Kermis Opperstraat is een monument en je start een legislatuur niet met het idee dat jij de burgemeester zal zijn die de kermis niet laat doorgaan”, klinkt het. “Ik was mottig toen ik die beslissing nam en ben er nog altijd mottig van. Maar we zitten met regels die nageleefd moeten worden en de politie is daarbij ook een belangrijke schakel omdat zij moeten toezien of alles nageleefd wordt. Ik begrijp de foorkramers zeer goed en net als bij de evenementensector staat het water hen niet aan de lippen, maar al voorbij de neus.”