Onverbeterlijke oplichtster maakte opnieuw 3 slachtoffers WHW

16 oktober 2019

20u47 0 Liedekerke Een vrouw uit Liedekerke riskeert 12 maanden cel. De vrouw maakte drie slachtoffers door hun smartphone aan te kopen maar hen nooit de gevraagde koopsom te betalen. Ze werd eerder al vier keer veroordeeld.

Y.Q. zocht via Marketplace, de tweedehandsverkoopsite van Facebook, op zoek naar verkopers van smartphones. Zo contacteerde ze in november 2017 een man die een iPhone 6s te koop aanbood voor 450 euro. Ze liet de man die bij haar thuis in Lebbeke afleveren en toonde hem daar op haar gsm dat ze het geld zogezegd had overgeschreven. Toen de man thuiskwam, bleek die overschrijving nooit te zijn gebeurd.

Datzelfde scenario herhaalde zich nog na haar verhuis naar Liedekerke met de verkoper van een iPhone 6, die voor 500 euro te koop was aangeboden, en met een man die een andere iPhone verkocht voor 300 euro. Telkens toonde de vrouw zogezegd een bewijs dat ze het geld had overgescheven maar even zoveel keer bleek dat gelogen.

Bovendien werd ze tussen 2014 en 2018 niet minder dan vier keer veroordeeld voor oplichting en afzetterij, tot gevangenisstraffen die gingen van 3 maanden tot 10 maanden“, aldus het parket, dat nu 12 maanden cel vorderde. Y.Q. kwam niet opdagen voor haar proces en dreigt dan ook bij verstek veroordeeld te worden. Uitspraak op 20 november.