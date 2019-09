Ontwikkelaar plant Lidl en appartementen in Liedekerkse stationsomgeving Tom Vierendeels

18 september 2019

18u11 4 Liedekerke Een projectontwikkelaar plant de bouw van een Lidl-filiaal en appartementen langs de Affligemsestraat in het gehucht Muilen. De plannen zullen donderdagavond voorgesteld worden tijdens de gemeenteraad. Het bestuur spreekt zich nog niet uit terwijl oppositiepartij N-VA hekelt dat de gemeente karig is met informatie over het dossier.

Het project zou langs de Affligemsestraat tussen het Liedekerkse station en het kruispunt met de Muilenstraat komen. “Een projectontwikkelaar wenst er een totaalproject te bouwen en wij zouden daar graag een onderdeel van zijn”, bevestigt Lidl-woordvoerder Isabelle Colbrandt. “Volgens de huidige plannen komt er enerzijds een residentieel gedeelte met appartementen en anderzijds een gedeelte voor retail. Die laatste ruimte zouden wij dus graag innemen. Maar er is nog niets concreet: de bouwaanvraag moet nog ingediend worden. Als alles goed loopt zouden wij wel graag de deuren in de loop van 2021 openen.” Lidl is momenteel al aanwezig in buurgemeenten zoals Ternat en Affligem. “Maar we zijn ervan overtuigd dat er op die locatie in Liedekerke nog potentieel is om te groeien”, gaat Colbrandt verder. “Er zijn voldoende mensen in verhouding met het aantal retailers. Bovendien is het een interessante plek voor ons in de Brusselse rand.”

Meerwaarde

Bouwpromotor Unicas organiseert op 26 september vanaf 19 uur een infomarkt over het project in het Parochiehuis in de Opperstraat. Volgens de uitnodiging voor deze infomarkt zijn Retail Property Development en Ion (gekend van het omstreden bouwproject Treenity op een steenworp van het nieuwe project red.) partners van Unicas in dit project. De gemeente nodigt de projectontwikkelaar ook uit om het project tijdens de gemeenteraad van donderdagavond 19 september om 20 uur toe te lichten. “Omdat we belang hechten aan openheid en inspraak geven de projectontwikkelaar de kans het project toe te lichten tijdens de gemeenteraad”, luidt het in een persbericht van het gemeentebestuur. “Projecten als deze worden pas in overweging genomen wanneer de meerwaarde ervan voor Liedekerke is aangetoond en er een voldoende maatschappelijk draagvlak wordt vastgesteld. Enkel projecten die het algemeen belang dienen en zowel voor inwoners als gemeente een win-winsituatie opleveren maken kans om uitgevoerd te worden.”

Oppositie hekelt “gebrek aan transparantie”

“Sinds vrijdag vragen we gemeentediensten klaarheid te scheppen over de identiteit van de projectontwikkelaar”, laat N-VA in een bericht op Facebook weten. “Over de identiteit van diegene die de presentatie zal geven en over hoe lang dit project wordt voorbereid in samenwerking met de gemeente. Wij krijgen als antwoord dat de definitieve ontwikkelaar nog niet gekend is, dat de technische toelichting pas donderdag wordt gegeven en de informatie aan de hand van een presentatie zal worden gegeven. Oftewel heeft de gemeente geen enkele informatie over het project ofwel weigert ze bewust de informatie aan gemeenteraadsleden te bevestigen. U mag oordelen of deze houding van de gemeente getuigt van de openbaarheid van bestuur, transparantie en open communicatie waar de gemeente volgens hun persbericht garant voor wil staan.”