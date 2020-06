Online buurtnetwerk Hoplr rolt uit in Liedekerke Tom Vierendeels

25 juni 2020

15u45 0 Liedekerke Inwoners kunnen zich gratis inschrijven op het online buurtnetwerk Hoplr. Het gemeentebestuur heeft het initiatief genomen om het sociale netwerk ook in Liedekerke te laten uitrollen. Buren kunnen er in contact komen met elkaar, informatie delen en ook de gemeente kan belangrijke berichten uitsturen naar de inwoners.

“Hoplr is een digitaal netwerk dat de onderlinge communicatie tussen inwoners binnen verschillende buurten bevordert”, laat het bestuur weten. “Het valt het beste te vergelijken met een besloten groep op Facebook. Inwoners kunnen er berichten plaatsen en lezen die te maken hebben met de eigen buurt. Dat kan gaan van zoekertjes, het vragen om hulp of materiaal, oproepen lanceren enzovoort. Er is ook een chatfunctie aanwezig en een kalender met buurtactiviteiten. Gebruikers kunnen ook een lijst met alle geregistreerde buren raadplegen.”

Ook het gemeentebestuur zal gebruik maken van Hoplr. “Gemeentelijke berichten over verkeerswijzigingen, vrijwilligerswerk, afvalophaling, wegenwerken, overlast, bevragingen enzovoort kunnen gedeeld worden”, gaat het verder. “In de activiteitenkalender zullen gemeentelijke evenementen opgenomen worden, maar evengoed kunnen verenigingen of handelaars daarin zaken plaatsen.”

Inschrijven kan gratis via de website of via de mobiele app. Een adres invoeren is verplicht om zo jouw Hoplr-buurt afgesloten te houden voor buitenstaanders. Iedereen zal begin volgende week nog een brief krijgen met een code om zich te registreren.